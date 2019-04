Un grave episodio di violenza è andato in scena lunedì mattina intorno alle 7 a Imperia, in via Airenti. A riportare l’accaduto sono i quotidiani locali: un uomo di sessanta anni avrebbe aggredito un vicino di casa e la moglie in seguito a una lite nata ieri per futili motivi. Stando a quanto emerso, il sessantenne stamane avrebbe atteso che il vicino – un uomo di cinquantacinque anni – uscisse di casa e a quel punto lo avrebbe aggredito a sprangate sulla testa. Motivo della violenza sarebbe stato, stando a quanto trapelato finora, un cane. Tutto è iniziato domenica sera quando il cane della figlia del sessantenne avrebbe tentato di mordere la moglie dell’uomo aggredito, una donna invalida. A quel punto sarebbe iniziata una discussione tra le due famiglie che sembrava finita ieri sera ma poi questa mattina il presunto aggressore avrebbe atteso che il vicino uscisse di casa per “vendicarsi” e per questo lo avrebbe colpito.

Marito e moglie feriti ricoverati in ospedale – Dinanzi a quanto accaduto sarebbe intervenuta anche la moglie dell’aggredito, che avrebbe fatto il possibile per tentare di aiutare il marito, ma l’aggressore l’avrebbe scaraventata giù dalle scale. Marito e moglie sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto con due ambulanze e ricoverati all’ospedale di Imperia in codice giallo. Sul posto – scrivono i quotidiani locali – è arrivata anche la polizia, con la scientifica che ha compiuto rilievi per ricostruire la dinamica dell’aggressione.