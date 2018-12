Lidl, la catena di supermercati nata in Germania nel 1930, è oggi uno dei maggiori operatori della grande distribuzione organizzata (GDO), presente in ben 26 stati nel mondo, prevalentemente nell'Unione Europea. L'azienda è in costante espansione qui da noi, come dimostra il fatto che ha avviato un programma di investimento che nei prossimi 5 anni porterà all'inaugurazione di nuovi punti vendita e quindi anche ad importanti assunzioni di risorse umane. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l'apertura del centro logistico ad Arcole (Verona) che prevede ben 45 posti di lavoro da occupare tra preparatori merci ed operatori di magazzino; gli interessati potranno partecipare poi il 26 gennaio alla giornata dedicata al recruiting.

Le figure ricercate

Vediamo più nel dettaglio i due profili richiesti: Preparatore merci. Le risorse selezionate dovranno provvedere allo stoccaggio della merce che andrà poi distribuita ai vari magazzini della Lidl situati tra Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige, occuparsi delle bolle di accompagnamento, assicurarsi che i prodotti vengano consegnati nei tempi giusti ed infine coordinarsi con gli altri reparti; Operatore di magazzino. Il personale dovrà, attraverso l'aiuto dei mezzi appositi, occuparsi manualmente dello spostamento della merce oltre a redigere ed archiviare in seguito la documentazione necessaria al buon funzionamento del magazzino.

Per entrambe le figure è previsto un contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità in futuro di passaggio all'indeterminato, ed un orario lavorativo part-time. L'azienda ha poi mostrato negli anni di dare grande importanza alla crescita professionale dei proprio dipendenti grazie alla realizzazione di progetti formativi appositi; ciò che però viene chiesto in cambio è la disponibilità a lavorare in team anche con ritmi concitati, essere pronti ad organizzarsi con i propri colleghi attraverso dei turni e soprattutto, vista l'origine tedesca del Gruppo, dimostrarsi predisposti a seguire delle regole discretamente rigorose.

Iter selettivo

Per inoltrare la propria candidatura alla Lidl basterà iscriversi caricando il proprio cv sulla pagina dedicata agli annunci di lavoro; chi risulterà adeguato al profilo richiesto riceverà successivamente una mail con tutti i dettagli sul recruiting day. Questa speciale giornata dedicata alle nuove assunzioni si terrà sabato 26 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e darà l'occasione ai candidati di sostenere un colloquio orale con gli addetti alle risorse umane dell'azienda.