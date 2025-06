video suggerito

Tfa Sostegno X ciclo e percorsi INDIRE al via, le date delle prove e la tabella dei posti disponibili Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio del X ciclo di specializzazione per il sostegno didattico. Quasi 36.000 i posti autorizzati, prove preselettive dal 15 al 18 luglio. Al via i corsi INDIRE: quando presentare domanda. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novità per tutti gli aspiranti insegnati di sostegno: il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi di formazione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, per l’anno accademico 2024-2025. Le prove selettive si terranno dal 15 al 18 luglio, suddivise per gradi scolastici, per un totale di 35.784 posti disponibili. Anche INDIRE ha reso noto che è indetto un avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi di specializzazione nel sostegno didattico rivolti ai docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni. In questo caso le domande potranno essere presentate dal 25 giugno all'8 luglio.

Le date delle prove preselettive per il Tfa sostegno 2025

Le prove preselettive per il X ciclo TFA Sostegno per l’anno accademico 2024/2025 si terranno dal 15 al 18 luglio prossimi. Il calendario delle prove è così suddiviso: 15 luglio 2025 per la scuola dell’infanzia; 16 luglio 2025 per la scuola primaria; 17 luglio 2025 per la scuola secondaria di I grado; 18 luglio 2025 per la scuola secondaria II grado. Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2026.

I requisiti di accesso alle prove

Tra i requisiti di accesso alle prove, essere in possesso di diploma magistrale o a ciclo unico, diploma per ITP (Insegnante Tecnico-Pratico), titolo conseguito all’estero (anche in attesa di riconoscimento). La laurea deve avere tutti gli eventuali CFU per l’accesso ad una classe di concorso.

Come si svolgono i test del Tfa sostegno X ciclo

Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da test preselettivo, una o più prove scritte o pratiche e una prova orale, seguiranno le disposizioni già previste dal decreto ministeriale 92/2019 e dal decreto interministeriale 90/2020.

La tabella dei posti disponibili per Regione

In totale, i posti disponibili sono 35.784 in totale. Nel ciclo precedente i posti a bando sono stati 32.317. I posti disponibili per ciascuna università sono indicati nella tabella A allegata al decreto, mentre gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi saranno disciplinati dagli atenei attraverso propri bandi. Il decreto prevede che i corsi del X ciclo dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, rispettando quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Percorsi sostegno INDIRE, quando fare domanda e come

Anche INDIRE ha indetto un avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi di specializzazione nel sostegno didattico rivolti ai docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni. Il bando è indirizzato infatti ai docenti che, alla data del 31 agosto 2024, siano in possesso del titolo di studio necessario per l’insegnamento nel grado di istruzione specifico o di almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, svolti nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque anni.

Il costo complessivo di iscrizione, frequenza e conferimento del titolo è pari a 1.316,00 euro e le domande possono essere inviate dalle ore 15.30 del giorno 25.06.2025 alle ore 17.00 del giorno 8.07.2025, attraverso la procedura telematica sul sito ufficiale di INDIRE.