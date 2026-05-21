Concorsi pubblici in scadenza a maggio 2026, oltre 4600 posti disponibili: ruoli, requisiti e date

Per il mese di maggio sono in scadenza una serie di bandi per i concorsi pubblici con oltre 4600 posti disponibili. Si va dal Concorso in Polizia di Stato a quello per la Banca d’Italia, dal Concorso per Funzionari alla Corte dei Conti a quello per l’Aeronautica Militare.

Sono diversi i concorsi pubblici in scadenza nei prossimi giorni tra cui alcuni con migliaia di posti per chi punta a entrare nella Pubblica amministrazione. Per chi si fosse perso qualche bando, elenchiamo alcuni di questi che scadono proprio questo mese di maggio. Per alcuni come quello alla Corte dei conti mancano solo poche ore per presentare la domanda mentre per altri c'è tempo fino a fine mese come quello per allievi agenti della Polizia di Stato che mette a disposizione ben 4.400 posti

Concorso in Polizia di Stato, numero di posti e bando

Il concorso con più posti e in scadenza a maggio è proprio quello in polizia visto che a bando ci sono posti per 4.400 allievi agenti. Per presentare domanda c'è tempo fino alle ore 23:59 del 29 maggio. Sono richiesti diploma di scuola superiore e un’età compresa tra 18 e 26 anni non compiuti. La selezione prevede prova scritta di cultura generale, logica, inglese e informatica, accertamenti fisici e attitudinali, verifiche psico-fisiche, un’eventuale prova facoltativa di lingua straniera e valutazione dei titoli. 2.398 posti sono per candidati provenienti dalla vita civile, 1.962 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, mentre 40 posti per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo italiano-tedesco. Per candidarsi la domanda va presentata attraverso il portale InPA.

Concorso per Funzionari alla Corte dei Conti

Il bando più prossimo alla scadenza è quello per Funzionari della Corte dei Conti che prevede 31 posti da assegnare mediante concorso. Per chi se lo fosse perso, è meglio che si affretti visto che la scadenza indicata per le domande è il 22 maggio, alle ore 16:30. Per presentare la candidatura la procedura è quella solita attraverso il portale InPA, con autenticazione con identità digitale. Nel dettaglio si cercano 13 funzionari amministrativi a orientamento giuridico, 13 a orientamento economico-finanziario-statistico e 5 esperti in ingegneria gestionale. Necessario avere la laurea. La selezione può prevedere una prova preselettiva, seguita da test scritti e orale. Le materie sono diritto amministrativo, contabilità pubblica, diritto costituzionale, economia, statistica e discipline tecnico-specialistiche.

108 posti aperti per l’Aeronautica Militare

Per quanto riguarda i militari, in scadenza c’è anche il concorso del ministero della Difesa per 108 sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Aeronautica Militare. Si tratta però di una procedura riservata a specifiche categorie di personale militare, non è quindi un concorso aperto ai civili. La procedura riguarda le Armi dell’Aeronautica (52 posti), il Corpo del Genio Aeronautico (38) e il Corpo di Commissariato (18). In questo caso l'ultimo giorno utile per presentare le domande è il 26 maggio.

Concorso Banca d’Italia per tecnici informatici

Un'altra opportunità per chi vuole entrare nella Pubblica amministrazione e in scadenza a fine mese , il 28 maggio per la precisione, riguarda la Banca d’Italia. A Bando 50 figure nel profilo tecnico ICT. I posti sono divisi in tre profili: 10 esperti ICT, 5 esperti con esperienza in cyber security o cyber intelligence e 35 assistenti ICT. Per i primi due necessaria laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110. Per il terzo la aurea triennale. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28 maggio 2026 utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it. Le figure selezionate saranno impiegate prevalentemente presso gli uffici dell’Amministrazione centrale.