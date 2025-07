video suggerito

Decreto Flussi 2026, quando ci saranno i click day per i lavoratori migranti: calendario e posti disponibili Con il decreto Flussi, il governo Meloni ha dato il via libera a poco meno di 500mila ingressi in Italia di lavoratori e lavoratrici nei prossimi tre anni. Resta il sistema del click day: ecco il calendario delle date in cui si potrà fare domanda per stagionali, dipendenti, badanti, colf e non solo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Flussi, che permetterà poco meno di 500mila ingressi di lavoratori e lavoratrici in Italia nei prossimi tre anni. Si tratta di 164.850 ingresso nel 2026, 165.850 nel 2027 e 166.850 nel 2028. Come negli ultimi anni, continua il sistema dei click day: i datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda per far entrare regolarmente in Italia un dipendente nella data prevista, e si andrà a esaurimento dei posti disponibili – che saranno divisi in quote provinciali.

Già in autunno si potranno pre-compilare le schede, ma l'importante sarà poi effettuare la presentazione. Niente da fare, quindi, per chi chiedeva di superare il meccanismo dei click day, per cercare dei sistemi di ingresso che non si basino sulla coda online per fare domanda in tempo. Anche perché, spesso, il numero di posti messo a disposizione è più basso (anche molto più basso) della quantità di domande che effettivamente arrivano. Ecco il calendario delle date in cui si potrà fare richiesta per ciascuna categoria.

Le date del click day 2026 per i lavoratori stagionali

Nel 2026 sarà permesso l'ingresso di 88mila lavoratori stagionali circa, di cui 47mila specificamente per il settore dell'agricoltura e 13mila per il turismo. Gli ingressi saranno poi 89mila nel 2026 e 90mila nel 2027, sempre con una quota riservata per lavoratori agricoli e turistici.

Le date dei click day saranno diverse a seconda del settore. Per i datori di lavoro dell'agricoltura, le domande si potranno presentare dal 12 gennaio 2026. È il primo dell'anno, dato che per tutti gli altri le scadenze saranno fissate a febbraio. Per le richieste che riguardano il turismo, invece, si partirà il 9 febbraio.

Quando fare domanda per subordinati non stagionali e autonomi: il calendario

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori subordinati non stagionali e autonomi, la quota fissata è di 76.850 ingressi all'anno per tre anni. Tra i settori, oltre a quelli già inclusi nello scorso triennio, ora possono accedere al click day anche la sanità, il metallurgico, il tessile, il commercio e la logistica. Per tutti questi settori, la data del click day è fissata il 16 febbraio 2026.

In più, fanno parte di questa macro-categoria anche alcuni gruppi specifici: tra i dipendenti rientrano i lavoratori ‘qualificati' e gli assistenti familiari, mentre tra gli autonomi ci sono i liberi professionisti, gli artisti, i titolari di startup. Per chi è interessato a questo tipo di ingressi, il click day sarà due giorni dopo, il 18 febbraio.

La data del click day per badanti e colf nel Decreto Flussi per il 2026

Per colf e badanti sono previsti 13.600 ingressi nel 2026, in aumento a 14mila nel 2027 e 14.200 nel 2028. Per loro, le date sono le stesse dei lavoratori subordinati non stagionali, nel gruppo degli assistenti familiari, quindi il 18 febbraio.

In più, per quanto riguarda assistenti e badanti per persone con disabilità o per i cosiddetti grandi anziani, ovvero chi ha più di 85 anni il governo vorrebbe provare nuovamente il meccanismo degli ingressi fuori quota. Quest'anno, dal 7 febbraio 2025, è stato possibile richiedere l'entrata in Italia per fino a 10mila persone in questo settore.