Le buone abitudini si coltivano fin da piccoli, e questo vale anche per la lettura. Certo, i bambini piccoli non sanno ancora leggere, ma voi potete iniziare a stimolare la loro curiosità grazie a libri speciali, pensati proprio per loro: i libri tattili per bambini piccoli hanno proprio l'obiettivo di favorire la conoscenza del mondo grazie al tatto, che è il primo senso sviluppato dal bambino.

Oltre a stimolare i sensi del bambino, i libri tattili aiutano neonati e bambini piccoli a familiarizzare proprio con l'oggetto libro, inizialmente attraverso la voce della mamma e del papà, poi da soli grazie alla memorizzazione prima e alla lettura vera e propria poi.

Sempre più interattivi e sofisticati, sono disponibili in una vasta scelta di tematiche, formati e colori: basta dare uno sguardo alla categoria di Amazon dedicata ai libri tattili per farsi un'idea della scelta disponibile.

Cosa sono i libri tattili

I libri tattili per bambini, perfetti per l'età che va dai 6 mesi ai 2 anni e oltre, sono realizzati in cartone o cartoncino e contengono degli inserti tattili, ovvero degli elementi realizzati in materiali diversi.

L'obiettivo è di suscitare nel bambino la consapevolezza di star toccando un'altra tipologia di materiale, comunicando dei messaggi attraverso un linguaggio, quello delle mani, che conosce già.

Oltre agli inserti realizzati in varie tipologie di tessuto (velluto, lana, pelo, seta sono degli esempi), i libri tattili contengono spesso delle alette o linguette che permettono al bambino di "scoprire" degli elementi della pagina non immediatamente riconoscibili, alimentando la sua curiosità e il suo divertimento.

Libri tattili per bambini, libri in stoffa e quiet books: perché usarli e che differenza c'è

Oltre ai libri tattili per neonati e bambini, ci sono anche altre due tipologie di libri per bambini: quelli realizzati in stoffa e i cosiddetti quite books.

Da 0 a 6 mesi si utilizzano soprattutto i libri in stoffa: realizzati in tessuto, possono non avere inserti tattili ma solitamente hanno pagine che fanno rumore quando sfogliate, oppure pulsanti che, quando premuti, generano suoni diversi. Il principale vantaggio di questi libri è che sono totalmente lavabili, oltre al fatto che permettono al bambino piccolo di prendere dimestichezza con l'oggetto libro senza correre il rischio di farsi male.

I quiet books, infine, sono oggetti che del libro mantengono esclusivamente la forma, ma sono dei giochi veri e propri: in ogni pagina è proposta un'attività, e ci sono moltissime parti staccabili. I quite books seguono il metodo Montessori e insegnano ai bambini (a partire da 1 anno) a risolvere i piccoli problemi quotidiani: allacciare e slacciare, tirare su una zip, abbottonare e altre attività pratiche, proprie della vita di tutti i giorni.

Libri tattili Montessori: i migliori per bambini da 6 mesi a 2 anni

Iniziamo dai libri tattili per neonati e bambini: dal momento che sono i più "facili" da produrre, sono anche i più diffusi sul mercato. Seguono il metodo Montessori, ma anche gli insegnamenti del grande Bruno Munari, dalle tavole tattili ai libri sulla polisensorialità e l'apprendimento mediante sensi diversi dalla vista.

Le librerie specializzate per bambini hanno una vasta scelta di libri tattili per neonati e bambini, ma anche gli store online come Amazon, Hoepli e Il Libraccio propongono un'ampia selezione di prodotti che aiutano il bambino a scoprire il mondo attorno a lui.

Ecco le nostre scelte di libri tattili per bambini da 6 mesi a 2 anni, tutti disponibili su Amazon con il 15% di sconto.

Posso guardare nel tuo pannolino? (Clavis)

Proposto in un formato cartonato di grandi dimensioni, resistente anche alle manine di quei bambini che amano strappare le pagine, "Posso guardare nel tuo pannolino?" è sia un libro con cui giocare da più piccoli che un modo divertente per spannolinare vostro figlio.

Il protagonista, un topolino, chiede a diversi animali di guardare cosa c'è nel loro pannolino: abbassando le alette ogni animale toglierà il suo pannolino, finchè non sarà proprio il turno del topolino, con un finale sorprendente. Oltre che su Amazon, il libro è disponibile anche su Libraccio e Hoepli e costa 12,70€.

Manine Curiose (Edizioni Usborne)

Usborne è un editore molto specializzato in editoria per i più piccoli: online è possibile trovare molti libri simili a questo ma ambientati in contesti diversi (come il giardino e la fattoria).

Ricco di superfici tattili variegate e linguette da aprire e richiudere, questo libro sarà sicuramente apprezzato dai più piccoli grazie anche ai colori sgargianti e le dimensioni a misura di manina. È in vendita su Amazon a 10€ circa, ma è possibile acquistarlo anche su Libraccio.

Facciamo le facce (Gribaudo)

Pubblicato da Gribaudo nella collana dei libri girevoli, "Facciamo le facce" (8,41€ su Amazon, Libraccio e Hoepli) è un libro-gioco per i più piccoli che insegna loro a collegare le espressioni alle emozioni, grazie a tantissime fotografie di bambini felici, tristi, arrabbiati.

È ricco di filastrocche ed elementi girevoli per divertire i più piccoli, e nell'ultima pagina vi è uno specchio per permettere al bambino di guardarsi e mettere in pratica ciò che ha imparato.

I tre porcellini: edizione illustrata (La margherita Edizioni)

Un libro da leggere ai vostri figli, ricco di elementi tattili e texture diverse, per far conoscere loro un grande classico: la versione illustrata de I tre porcellini, in formato cartonato di grandi dimensioni, incanterà il vostro bambino, e la vostra voce che legge la storia farà il resto.

Alla fine del libro c'è una simpaticissima sorpresa: il lupo cattivo può essere fatto scivolare in un camino e finire nel pentolone di acqua bollente. Una chicca che piace a tutti, sia grandi che piccini.

Colorami. Chi c'è sott'acqua? Libro bagno (L'Ippocampo Ragazzi)

Tra i libri per bambini da 6 mesi a 2 anni ci sono i libri bagno, ovvero prodotti realizzati proprio per essere inseriti in acqua, super sicuri e resistenti.

Utilizzabile sia in piscina d'estate che per rendere più divertente il bagnetto, "Colorami: chi c'è sott'acqua?" è un libro che cambia colore non appena viene immerso nell'acqua, o viene bagnato con un pennello.

Può essere quindi utilizzato sia quando il bambino è piccolissimo, per intrattenerlo durante il bagnetto, sia quando cresce e inizia ad armeggiare con matite, colori e pennelli. È disponibile su Amazon a 10,20€ e su Libraccio.

Animali da accarezzare. Un libro gigante (Fabbri Editore)

Materiali in tessuto, tante alette con contenuti a sorpresa, uno specchio: questo libro di grandi dimensioni edito da Fabbri Editori è disponibile su Amazon a 25€, ma anche su Libraccio e Hoepli. Si tratta di una vera e propria esperienza sensoriale, che agli occhi del vostro bambino sarà un gran tripudio di colori, forme e materiali diversi.

Nonostante sia consigliato per bambini già più grandicelli, crediamo che questo libro sia adatto anche ai più piccoli, sotto la supervisione di un adulto: in fondo l'emozione che deve provare il bambino è la meraviglia e la curiosità, e sottoporgli un libro già grande, ma comunque ricco di stimoli tattili, sarà sicuramente un bel modo di sorprenderlo e stimolarlo.

I colori: scorri e gioca (Gribaudo)

La collana "Scorri e gioca" di Gallucci, interamente disponibile su Amazon, è un vero spettacolo per gli occhi e le mani dei bambini: ricchi di stimoli tattili, disegni colorati e testi essenziali, questi libri insegnano a dare un nome alle cose.

In questo caso si tratta dei colori, ma esistono moltissime varianti: dai numeri alle forme, dalla musica alle stagioni. Oltre che su Amazon, è possibile acquistare i libri "Scorri e gioca" di Gallucci su Libraccio e Hoepli.

I migliori libri in stoffa e quiet book per neonati

Adatti per bambini da 0 a 6 mesi, morbidi e completamente lavabili, i libri di stoffa sono perfetti per le età in cui si mette tutto in bocca, ma sono anche utili anche per quei bambini che amano strappare le pagine, e hanno bisogno di oggetti più resistenti ma comunque sicuri.

Non è facile trovarli nelle librerie specializzate, che si concentrano molto sui libri tattili; su Amazon è però possibile accedere a una vasta gamma di libri in stoffa, tutti scontati del 15%.

La mia fattoria (Fisher Price)

Il primo libro di stoffa disponibile su Amazon è La mia fattoria, realizzato da Fisher Price.

Prodotto in morbido tessuto, con un gancio per appenderlo al passeggino e un simpatico segnalibro a forma di mucca, stimola l'immaginazione del bambino e le sue capacità sensoriali grazie alla presenza di diversi materiali e texture, oltre alle alette che in ogni pagina nascondono una sorpresa sempre diversa.

Il libro del bebè: balena (Edizioni EL)

Pagine rumorose, stimoli visivi e tattili e la morbidezza di un libro in stoffa interamente imbottita: Il libro del bebè è perfetto per i più piccini, ed è disponibili in numerose varianti in base ai gusti dei bambini (e dei genitori!).

Che si scelgano gli animali a pois, l'alternarsi delle stagioni, i colori, il mondo marino o la natura, siamo certi che questi libricini diventeranno il gioco preferito dei più piccoli, e gli apriranno un mondo tutto da scoprire.

Set di 3 libri per neonati (Gearmax)

Perfetti come primissimo libro per neonati grazie alle dimensioni ridotte e a misura di manina, questi tre libricini sono realizzati con materiali e texture diverse, e rappresentano un primo approccio all'oggetto libro vero e proprio.

I colori sgargianti stimolano anche le capacità visive, oltre a quelle tattili, e la confezione con manico li rende facili da trasportare e belli anche da regalare.

Libri tattili fatti a mano: i quiet books su Etsy

Se siete alla ricerca di un quite book davvero magnifico e unico, è su Etsy che dovete cercare.

Su questo sito infatti ci sono molti creatori di articoli fatti a mano per bambini, che producono pezzi quasi unici e davvero notevoli, a un prezzo che in certi casi può superare di molto i cento euro. A qualcuno sembrerà un po' esagerato, ma è anche vero che un oggetto fatto a mano ha sempre un valore diverso da un prodotto realizzato in serie.

Abbiamo selezionato per voi tre libricini, tutti della stessa casa produttrice tedesca, dal costo crescente, disponibili comodamente su Etsy e perfetti per bambini a partire da 1 anno.

Prisma

Staccare le mele da un albero, riporre i calzini in lavatrice, andare a pesca e tante altre attività: questo libro-gioco è finalizzato in particolare all'apprendimento del concetto di forma nello spazio, oltre che di ordine e sequenza, e comprende molte parti staccabili realizzate in velcro per migliorare le capacità di afferrare e lasciare gli oggetti.

Un libro-gioco curato nei minimi dettagli, un vero oggetto di design in vendita a 36€.

Teste e code

Una copertina con tre marionette da dita e una tasca alla fine del libro per non perdere nessun pezzo: questo quite book in vendita su Etsy a 64,99€ insegna ai bambini piccoli le corrispondenze, l'associazione di competenze e la diversità.

Il gioco consiste nell'abbinare le teste degli animali, tutte staccabili, con i rispettivi corpi, ma si possono anche creare figure totalmente nuove nel caso di bambini più grandi.

Up, up and away!

Costa più di 70€ su Etsy questo libro gioco ricco di parti staccabili, tutte realizzate in velcro, in cui ogni pagina si trasforma in un gioco speciale e curato nei minimi dettagli.

Collocare i colori sul punto giusto dell'arcobaleno, pescare con una mini canna magnetica, ruotare le lancette dell'orologio: ogni bambino amerà questo libro alla follia (ma purtroppo non tutti i genitori potranno permetterselo).

Libri tattili per bambini: come scegliere il migliore e dove acquistarlo

Se non sei convinto delle proposte che ti abbiamo fatto, e stai cercando un libro tattile per bambini decisamente speciale, puoi consultare la categoria di Amazon relativa ai libri tattili per bambini, dove puoi aiutarti anche grazie alle recensioni dei genitori.

Noi ti consigliamo di scegliere un libro che il bambino possa tenere in mano da solo, con i bordi arrotondati e realizzato in cartone resistente agli strappi. La cosa importante, poi, è che sia tu a stargli vicino e leggerglielo, almeno all'inizio: se è vero che le buone abitudini si coltivano fin da piccoli, è anche vero che nessun insegnamento vale di più del buon esempio.