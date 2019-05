Non mancano mai un mistero quando si tratta di Leonardo da Vinci. Il genio toscano, di cui oggi si celebrano i 500 anni dalla morte, che solo tre giorni fa si è reso (o si sarebbe) reso protagonista di quella che è stata presentata come una scoperta sensazionale: La già famosa e cosiddetta ‘Les Cheveux de Leonardo da Vinci', una ciocca di capelli, che sarebbe sopravvissuta a mezzo millennio di traversie e arrivata fino a noi. Una sorta di reliquia presentata in pompa magna proprio oggi e che secondo Alessandro Vezzosi, studioso di Leonardo, ci "consentirà di "procedere nella ricerca del suo Dna". Niente male come scoperta.

Il reperto storico della ciocca di capelli che fino a questo momento era rimasto nel segreto di una collezione americana, verrà esposto in anteprima mondiale, insieme a documenti che ne dimostrano l'antica provenienza francese sarà alla mostra a Vinci ‘Leonardo vive', al via sempre il 2 maggio.

E invece, secondo molti, la storia della ciocca di capelli del genio, sarebbe una solenne sciocchezza. In prima fila del fronte anti-ciocca c'è il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, che si è espresso sul caso alla presentazione dell'annullo filatelico di Poste Italiane di quattro nuovi francobolli nell'anniversario dei 500 anni della morte di Leonardo: