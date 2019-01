Una mamma ha raccontato al Sun del momento in cui sua figlia ha dovuto in parte strapparsi i capelli dal cuoio capelluto dopo che sua cugina le ha messo sulla testa un mucchio di palline colorate appiccicose. Scarlett Nikunen, cinque anni, ha sofferto per tre giorni dopo che le sfere multicolori della Bunchems si sono aggrovigliate nelle sue lunghe ciocche. Secondo sua madre Jasmine, ci sono volute "sei mani e oltre 12 ore" per rimuovere i giocattolini di plastica con diversi sfregamenti di cocco e olio vegetale. Ora ha condiviso una foto del groviglio colorato formatosi nei capelli di Scarlett nel tentativo di avvisare altri genitori dei “pericoli posti da Bunchems”.

Jasmine, di Little Rock in Arkansas, ha detto a THV11: "Collin, che ha tre anni, ha versato tutto il secchio di palline sulla sua testa, mia figlia ha cercato di scuoterli e hanno subito iniziato a attaccarsi tra di loro creando come dei rasta”. "Pensavo che non li avremmo mai tirati fuori. Ci sono volute sei mani, 12 ore e mezza, per rimuoverle tutte. Avevamo circa 12 contenitori di olio di cocco e olio vegetale e qualsiasi olio per capelli a cui potresti pensare” dice la donna. I capelli biondi di Scarlett sono stati finalmente districati dopo che Jasmine ha chiesto aiuto su Facebook. "Guardate sicuramente i vostri bambini, se loro usano quelle palline, tenetele lontano dai capelli".

I Bunchems sono dei piccoli giocattoli di plastica che i bambini possono collegare tra loro per creare forme diverse. Il caso di Scarlett non è il primo. Tanto che la Spin Master (società che li produce) di fronte alle critiche dei genitori, ha spiegato che sullo scatolo c’è scritto chiaramente di tenere il giocattolo lontano dai capelli. E per risolvere la situazione ha però postato anche un video sul web per dare i consigli giusti ai genitori disperati.