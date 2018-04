Il MoVimento 5 Stelle, mentre vanno avanti le trattative per la formazione del nuovo governo, annuncia di aver “presentato l’istruttoria sui vitalizi”, una “promessa mantenuta” in quanto sarebbe il “primo passo per la loro cancellazione”. A scriverlo è il questore anziano della Camera Riccardo Fraccaro in un post su Facebook firmato anche dalla vicepresidente Maria Edera Spadoni e dai segretari dell’ufficio di presidenza di Montecitorio Azzurra Cancelleri, Mirella Liuzzi, Carlo Sibilia e Vincenzo Spadafora. “Approvata anche la proposta per superare gli allegati A e B – scrivono ancora -. Parte l’operazione taglia-privilegi, inizia la terza Repubblica”.

La proposta arriva dal collegio dei questori presieduto proprio da Fraccaro: hanno invece votato contro LeU e il gruppo Misto. “Abbiamo mantenuto la promessa – si legge nel post – nell’arco di soli 15 giorni il collegio dei questori ha presentato in ufficio di presidenza l’istruttoria sul ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari con il metodo contributivo. Si tratta di un lavoro di ricognizione e di valutazione degli elementi indispensabile per la delibera che sarà successivamente adottata, il primo passo per la cancellazione dei vitalizi”.

Nel post si legge ancora: