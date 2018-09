in foto: Tara Fares, 22 anni (Instagram).

È stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato nella sua città. La conferma della morte di Tara Fares, irachena di 22 anni, è arrivata nella tarda serata di ieri, giovedì 27 settembre, anche dal ministro dell'Interno. La ragazza era molto famosa nel suo Paese: modella, attivista per i diritti umani e influencer, è stata eletta Miss Baghdad nel 2015 ed aveva quasi tre milioni di follower sul suo canale Instagram, grazie al quale era diventata una celebrità in tutto il mondo. Stando a quanto riportano i media locali citando il portavoce del ministero della Sanità iracheno, Saif al Bader, la ragazza si trovava nella sua auto nel quartiere di Kam Sara quando è stata raggiunta dai proiettili che le sono stati fatali, esplosi probabilmente da un numero imprecisato di killer a bordo di una motocicletta.

Il corpo di Tara è giunto nell’ospedale Sheikh Zaid giovedì poco prima delle 16, ora locale, martoriato dalle ferite letali provocate da tre proiettili che hanno raggiunto la testa e il petto. Intanto, sono partite le indagini che dovrebbero portare a fare chiarezza sulla morte della modella, che per il momento resta avvolta nel mistero. La ventiduenne viveva nella regione del Kurdistan, capitale di Erbil, ma frequentemente viaggiavano da e per Baghdad per motivi di lavoro. La sua morte è arrivata dopo altri due decessi sospetti nella città mediorientale: quello di Rafeef al-Yaseri, proprietaria del centro di bellezza Barbie, e Rasha al-Hassan, esperta di bellezza e proprietaria e responsabile del centro di bellezza Viola a Baghdad.

Classe 1996, Tara, nata da padre iracheno e madre libanese, era molto amata dai suoi follower, che ne seguivano i consigli di bellezza ma erano affascinati dalla lotta che da anni la ragazza portava avanti a favore dei diritti delle donne nel suo paese, l'Iraq, ancora troppo conservatore. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sul web. "Dormi bene principessa, ci mancherai", si legge su una foto, pubblicata sull'account Instagram della ragazza, in cui viene ritratta con ali da angelo.