video suggerito

Vinted down oggi, problemi con l’app per l’usato: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi oggi per Vinted, l’app che viene usata per vendere vestiti e oggetti di seconda mano. Il down è iniziato alle 16.00 e ha reso impossibile l’accesso all’applicazione. Al momento è difficile accedere a Vinted anche da pc: il portale richiede molto tempo per caricarsi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A partire dalle 16:00 di oggi, domenica 29 giugno, l’app di Vinted ha smesso di funzionare. La piattaforma è molto frequentata in Italia per comprare o vendere oggetti usati, soprattutto vestiti. Secondo Downdetector le segnalazioni sono abbastanza consistenti. È difficile accedere all’app, caricare i nuovi articoli o anche solo completare i pagamenti.

Su X, il vecchio Twitter, si trovano parecchie segnalazioni che arrivano anche fuori dall’Italia. La maggior parte dei commenti sono in lingua inglese, in francese e in spagnolo. I commenti in italiano non lasciano molta speranza: "Vinted è in crash, inaccessibile il server”.

O ancora: “Vinted down? Anch'io lo sono”. Altri si sono fatti sorprendere dal down nel mezzo di un’operzione: “Ho 20 vestiti da vendere”. Oppure: “Per favore avevo appena venduto qualcosa”.

DOWNDETECTOR | I dati sul down di Vinted