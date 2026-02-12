Tecnologia
Vinted Down, problemi per app e sito: cosa è successo

Questa mattina la piattaforma Vinted per la compravendita di abiti e oggetti usati ha smesso di funzionare per centinaia di utenti. I problemi hanno riguardato sia il sito che l’app dedicata. Il disservizio è ora stato risolto.
A cura di Niccolò De Rosa
Immagine

Oggi, giovedì 12 febbraio, centinaia utenti hanno segnalato malfunzionamenti nell'utilizzo dell'app e del sito di Vinted, la piattaforma di vendita di abiti e oggetti di seconda mano. I disservizi sono cominciati intorno alle 11.45, quando il sito Downdetector ha cominciato a ravvisare i primi problemi. Già alle 12.00 le segnalazioni erano schizzate a quota 409.

Il 60% degli utenti ha riscontrato difficoltà sull'app di Vinted, mentre il 30% ha invece incontrato problemi sul sito della piattaforma.

Immagine

Nonostante il picco, il disservizio è stato temporaneo e già introno alle 12.30 la situazione è tornata alla normalità.

Immagine
