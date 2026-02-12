Vinted down oggi, problemi con l’app e sito: cosa sta succedendo

Dopo alcune segnalazioni questa mattina, dalle 17.30 gli utenti di Vinted stanno avendo nuovi problemi soprattutto nell’utilizzo dell’app della piattaforma dedicata allo shopping di second hand.

A partire dalle ore 17.30 di oggi, giovedì 12 febbraio, gli utenti di Vinted, una delle piattaforme di shopping second hand più usate in Europa, hanno iniziato a segnalare disservizi nell'utilizzo del sito e dell'app. Secondo quanto riporta Downdetector, il portale che monitora lo stato dei principali servizi e piattaforme online, alle ore 18.30 le segnalazioni erano più di 800.

Qualche problema si era registrato già questa mattina, intorno alle 11.45, quando su Downdetector sono apparse le prime segnalazioni, ma il disservizio è rientrato dopo pochi minuti ed è rimasto piuttosto circoscritto. Adesso invece i problemi sembrano interessare un numero maggiore di utenti. Nel momento in cui stiamo scrivendo, le segnalazioni sfiorano infatti il migliaio.

Problemi su Vinted: cosa sappiamo

La maggior parte dei disservizi (90% delle segnalazioni) riguardano il funzionamento dell'app, mentre solo una minima parte (6%) lamenta problemi nel funzionamento del sito.

Alcuni utenti su Downdetector scrivono che non riescono ad aprire l'app. Invece su X, come spesso succede quando un servizio o una piattaforma non funziona correttamente, ci sono diversi post che segnalano il down di Vinted in corso. La maggior parte sono post in inglese a riprova del fatto che i disservizi non riguardano soltanto l'app in Italia, ma anche in altri paesi.