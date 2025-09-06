Tecnologia
Il mercato dei feticisti: i calzini usati si vendono bene su Vinted, meglio se sporchi

Vinted è una piattaforma di compravendita specializzata in second hand. Negli ultimi tempi sono spuntati diversi annunci di calzini usati: costano più di quelli nuovi. Il motivo sembra chiaro: centinaia di questi annunci sono rivolti direttamente ai feticisti.
A cura di Antonio Di Noto
I prezzi sono alti. 10, 20, a volte 40 euro per un paio di calzini. Non siamo in una boutique di alta moda, ma su Vinted, la piattaforma di compravendita dedicata all'usato. I calzini in vendita non sembrano avere nulla di speciale nella marca o nella fattura. Anzi, non sono diversi da quelli che si comprano a buon mercato a 5 euro per tre paia. Sono da donna e rigorosamente usati, come si vede dalle foto e dalle descrizioni dove qualche venditrice si premura di far sapere ai potenziali acquirenti che i suoi calzini sono “pas lavée”, non lavati.

Altre presentano il prodotto con dovizia di particolari ancor maggiore. Ad esempio, in un annuncio, i potenziali acquirenti si vedono proporre calzini “usati, morbidi e avvolgenti, in cotone elasticizzato. Indossati con cura in ottime condizioni”. E ancora: “Perfetti per chi cerca un accessorio vissuto, autentico e con un tocco personale. Ideali per collezionisti, appassionati o chi ama i dettagli più intimi. Taglia: 35-42. Spedizione discreta”. “Scrivimi per foto aggiuntive o richieste personalizzate”, aggiunge la venditrice. Gli hashtag fugano ogni dubbio sul tipo di acquirente a cui è rivolto l’annuncio: “#sockfetish #feetlovers #vintedfetish #vintedfeet”.

Quanto costano i calzini usati su Vinted

Basta una ricerca per trovare numerosi annunci simili, anche se la maggioranza di essi sono più discreti. Spesso salvati da decine di persone e in alcuni casi da centinaia, non di rado i calzini sono indossati. A volte entrambi, a volte uno solo, di fianco a un piede nudo. I prezzi variano: da 5 euro finanche a 40. La costante è la condizione dei calzini: usati. Anche molto e persino per fare sport. Insomma, se per una camicia o un paio di jeans, meno l’indumento è stato usato più il prezzo richiesto è alto, per i calzini sembra essere il contrario.

I clienti “spennati” per i calzini usati

D’altronde i calzini usati sembrano avere un certo mercato anche fuori da Vinted, come suggeriscono diversi video su TikTok pubblicati dall’account @cocaerum in cui la proprietaria gioisce di quando “spenna” i propri clienti per dei calzini sudati dopo la palestra. Nei commenti, gli utenti suggeriscono di cercare clientela su Telegram.

Vinted, le molestie e le foto rubate alle donne

Quello dei calzini usati non è il primo caso di cui è protagonista Vinted. Lo scorso maggio un’inchiesta giornalistica pubblicata da NDR, WDR e Süddeutsche Zeitung aveva rivelato l’esistenza di un gruppo Telegram da migliaia di partecipanti in cui uomini si scambiavano le foto che le donne pubblicavano su Vinted per vendere i propri capi. Inoltre, non sono rare le segnalazioni di donne che affermano di ricevere messaggi privati in cui uomini chiedono loro foto in cui indossano costumi da bagno, magliette scollate o completini intimi.

