Twitter (X) riapre l’account di Kanye West, nonostante i commenti antisemiti Nel dicembre del 2022 l’account di Kanye West era stato sospeso da Twitter per aver pubblicato una serie di post antisemiti. Ora il cantante è stato riammesso anche se non ha ancora pubblicato nessun contenuto.

A cura di Valerio Berra

Lo sappiamo. Non si chiama più Twitter. E lo sappiamo. Non ci sono più i tweet ma soltanto i post. Eppure in questo periodo di transizione sarà necessario accettare un po’ di compresenza tra lo storico brand di Twitter e il nuovo X. Il rebranding voluto da Elon Musk non passa però solo dai simboli e dai nomi. Il nuovo proprietario ha deciso di cambiare parte della linea decisa sulla moderazione dei contenuti. Prima ha riammesso l’account dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ora a riammesso anche Kanye West.

Nell’autunno del 2022 Kanye West è stato bannato sia da Instagram che da Twitter per aver pubblicato una serie di dichiarazioni antisemite. Poi è stato riammesso su X ma è stato subito bannato di nuovo. Nello specifico il suo ultimo post su Twitter di West è stata una Stella di Davide accostata a una Svastica. X ha deciso di riammettere Kanye con qualche condizione: non sarà in grado di monetizzare dai suoi account con la formula degli abbonamenti e accanto ai suoi post non apparirà nessuna pubblicità.

L’account di Kanye West su X

Al momento l’account risulta registrato con la spunta oro, un badge che X assegna alle aziende che hanno sottoscritto il programma di abbonamento Twitter Blue. Per le organizzazioni e le aziende il costo di questa spunta è alto. Se infatti per avere la spunta blu un utente normale deve pagare circa 9 euro al mese, per avere una spunta oro in Italia servono 1.159 euro al mese e 61 euro, sempre al mese, per ogni account affiliato.

Al momento Kanye non ha ancora pubblicato nulla sul suo profilo X. Il suo indirizzo si trova sotto l’account Ye, da agosto è diventato il nome legale del cantante. L’ultimo post pubblicato sembra essere un attacco all’ex moglie Kim Kardashian. I due si sono sposati nel maggio del 2014 per poi divorziare all’inizio del 2021. Per mesi Kanye ha usato il suo account Instagram per lanciare attacchi di vario genere contro Kim.