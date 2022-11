Elon Musk riammette Donald Trump su Twitter: subito boom di contatti Eleon Musk riattiva l’account di Donald Trump su Twitter: gli utenti della piattaforma hanno votato a favore del suo ritorno nel sondaggio lanciato dal proprietario di Twitter. L’annuncio è arrivato nella notte.

A cura di Annalisa Cangemi

Nella notte è arrivata la comunicazione. Elon Musk ha annunciato la riattivazione del profilo dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Twitter.

Al sondaggio lanciato dal nuovo proprietario della piattaforma, che in 24 ore ha raccolto più di 15 milioni di voti, il 51,8 per cento degli utenti ha votato a favore del ritorno del tycoon repubblicano, contro il 48,2 per cento dei contrari.

"La gente ha parlato. Trump sta per essere reintegrato. Vox Populi, Vox Dei", ha twittato Musk dopo che è arrivato il verdetto degli iscritti, usando una frase latina che significa "la voce del popolo, la voce di Dio". Pochi minuti dopo il messaggio di Elon Musk, era di nuovo visibile l'account di Donald Trump, con l'ultimo tweet che risaliva all'8 gennaio 2021, due giorni dopo l'assalto al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori.

Twitter aveva bandito Trump a causa del "rischio di ulteriore incitamento alla violenza". Ritenendo che questa sanzione costituisse "una decisione folle all'estremo", Elon Musk aveva accennato a maggio a un possibile ritorno dell'ex presidente repubblicano sulla piattaforma. Nell'aprile scorso Trump, poco dopo l'acquisizione della piattaforma social da parte di Elon Musk, aveva fatto sapere che non sarebbe tornato su Twitter, spiegando di volersi concentrare nella creazione di Truth, il suo social network, che però non ha avuto molto successo. "Sarò su Truth Social. Abbiamo molte persone iscritte. Mi piace Elon Musk, mi piace molto. È un individuo eccellente. Abbiamo fatto molto per Twitter quando ero nella Casa Bianca. Sono deluso per il modo in cui sono stato trattato da Twitter. Non ci tornerò", aveva detto.

Lo stesso concetto è stato ribadito poche ore fa, subito prima della riattivazione del suo account: "Sento dire – ha spiegato in un collegamento video a un evento di ebrei repubblicani – che un grande numero di persone vuole il mio ritorno su Twitter ma io non vedo la ragione per farlo". Trump ha definito il social di Musk "pieno di problemi, con falsi account e bot". Le sue intenzioni erano state ribadite anche sulla sua piattaforma privata Truth, con un post in cui, a commento dello screenshot del sondaggio su Twitter, Trump aveva scritto: "Votate con convinzione ma noi non andremo da nessuna parte, il social Truth è speciale".

Ora il profilo @realDonaldTrump è di nuovo visibile a tutti, al momento con soli 49 account seguiti. Prima della riammissione contava 1,3 milioni di follower, i fedelissimi rimasti degli oltre settanta milioni che lo avevano seguito fino all'8 gennaio 2021. È bastato che Musk annunciasse la riapertura dell'account, perché il numero di seguaci crescesse di un altro milione nel giro di mezz'ora.