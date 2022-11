Salvini chiede a Elon Musk di investire in Italia, il numero uno di Twitter risponde: “Incontriamoci” Elon Musk ha risposto via Twitter all’invito di Matteo Salvini a investire di più in Italia: “Gentile da parte sua. Non vedo l’ora di incontrarlo”. Il vicempremier ha ha rilanciato: “Sarebbe un piacere e un onore. Porte del Mit sempre aperte”.

A cura di Ida Artiaco

Matteo Salvini chiama, Elon Musk risponde. È andato in scena nelle scorse ore su Twitter il botta e risposta tra il vicempremier italiano e il numero uno del social dei cinguettii: al primo che chiedeva di investire nel nostro Paese, Musk ha scritto: "Gentile da parte sua. Non vedo l'ora di incontrarlo".

Poi, il leader del Carroccio ha rilanciato: "Sarebbe un piacere e un onore. Per te le porte del mio ministero sono sempre aperte". Ma facciamo un passo indietro.

Tutto è partito dalle parole pronunciate da Salvini pochi giorni fa durante un convegno a Roma, quando aveva definito Musk "uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe che potesse lavorare di più con l'Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l'innovazione".

L'obiettivo del vicempremier è, dunque, quello di attrarre in Italia imprese innovative, come Tesla, di cui Musk è il fondatore, e investimenti esteri. "Siccome l'industria automobilistica in Italia, ahimè, non esiste più, ho chiesto, quando ero al Viminale e anche oggi, di guidare un'auto italiana, non tedesca. Quindi invitare Elon Musk a investire nel nostro Paese è uno di quegli obiettivi ambiziosi che ci poniamo: so che ha qualche problema a stabilirsi in Germania e gli spalanchiamo le porte", ha precisato.

Le frasi di Salvini sono rimbalzate sui social e riprese dal giornale Tasmanian, che è stato ricondiviso su Twitter da Musk in persona. "Gentile da parte sua. Non vedo l'ora di incontrarlo", ha così commentato il manager.

L'invito del leader della Lega arriva in giorni difficili per Musk, il quale, dopo aver acquisito Twitter, ha lanciato un piano di ristrutturazione dell'azienda che ha provocato polemiche e il licenziamento di migliaia di dipendenti.

Per di più, sempre su Twitter nelle scorse ore ha lanciato un sondaggio su un tema caldissimo: la riammissione sul social network di Donald Trump, l’ex presidente americano bannato dal social dopo l’assalto del 6 gennaio 2020 a Capitol Hill. Secco il testo del sondaggio: "Reinstate former president Donald Trump – Yes – No", che pure ha fatto discutere.