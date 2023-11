Per Elon Musk una tesi antisemita è diventata una “verità assoluta” L’uomo più ricco del mondo distribuisce su X (fu Twitter) commenti di apprezzamento a piccoli account che sostengono tesi di estrema destra, antisemite o antiscientifiche. Una scelta che gli sta costando sempre più sponsor.

A cura di Valerio Berra

Se scorrete gli ultimi post pubblicati su X (fu Twitter) di Elon Musk vi sembrerà quasi di trovarvi di fronte al profilo di un imprenditore molto pacato. Quasi istituzionale. Musk rilancia le ultime notizie delle sue aziende. Parla delle nuove funzioni di X, riprende i post di SpaceX che parlano del prossimo lancio di Starship. Se vi spostate nella sezione “risposte” però il panorama cambia.

Qui trovate i commenti che Elon Musk lascia ai post di utenti che sembrano pescati a caso durante notti passate sulla piattaforma. Elon Musk risponde alle critiche dei media, e invia emoji entusiaste a chi suggerisce di cambiare le norme sull’asilo politico negli Stati Uniti. Distribuisce “Yeah” o altri messaggi di incoraggiamento a chi sostiene le sue aziende. E ultimamente manda segnali di approvazione anche a post antisemiti.

Cosa c’è scritto nel post apprezzato da Elon Musk

Tutto è cominciato da un post di Charles Weber, un profilo Twitter che si definisce “ebreo conservatore”. In un post si rivolge a chi su questa piattaforma sta usando l’hashtag #hitlerwaright, una formula che ha radici antiche nella propaganda antisemita e che ultimamente sta girando parecchio sui social, anche in modo piuttosto inquietante. Charles scrive: “Ai codardi che si nascondono dietro l’anonimato di internet e pubblicano “Hitler was right”. Avete qualcosa che volete dirmi? Ditemelo in faccia”. A questo punto l’account The Artist Formerly Known as Eric risponde con un lungo commento, lo riportiamo qui sotto.

Da notare che questi account hanno poche migliaia di follower, non è chiaro perché abbiamo attirato l’attenzione dell’uomo più ricco del mondo, non ché proprietario della piattaforma:

“Va bene.

Le comunità ebraiche stanno promuovendo proprio il tipo di discorsi d’odio contro i bianchi che affermano di volere che le persone smettano di usare contro di loro. Non mi interessa dedicare nemmeno la più piccola attenzione alle comunità ebraiche occidentali. Solo ora stanno realizzando di non piacere a quelle orde di minoranze che hanno sostenuto.

Vuoi che ti venga detta la verità in faccia, eccola qui”.

Elon Musk ha risposto: “Hai detto esattamente la verità”. Il post ha sollevato quasi mille commenti. In molti hanno chiesto sia a Musk che a Artist Formerly Known as Eric di chiarire cosa stanno dicendo. Artist ha continuato a rispondere, Musk è passato ad altro. Negli ultimi giorni questo genere di posizioni era già costato a X la perdita degli annunci di IBM. Il colosso della tecnologia ha dichiarato alla rivista specializzata in tecnologia The Verge: