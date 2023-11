A che ora e dove vedere il nuovo lancio di Starship di SpaceX in diretta Il nuovo tentativo di lancio di Starship, il razzo di SpaceX, è programmato per sabato 18 novembre alle 14:00. Inizialmente era previsto per venerdì 17 ma è stato rinviato per la sostituzione di un componente. Il primo tentativo di decollo risale al 20 aprile 2023: allora si era staccato da terra ma poi era esploso in volo dopo tre minuti.

A cura di Valerio Berra

Il secondo tentativo per lanciare Starship in orbita è pronto. Il razzo costruito dalla SpaceX di Elon Musk che un giorno dovrebbe portarci su Marte proverà a staccarsi di nuovo da Terra sabato 18 novembre. Il lancio avverrà dalla Starbase, la struttura di Boca Chica in cui SpaceX lancia i suoi razzi dal 2023. Il lancio è previsto per le 8:00 Eastern Time, quindi per le 14:00 ora italiana.

Il primo lancio era previsto per il 17 novembre ma tutto è stato rimandato per sostituire una componente dei sistemi necessari per lanciare il razzo. Con la nuova finestra di lancio SpaceX avrà a disposizione 20 minuti per lanciare Starship. Secondo i programmi di SpaceX la diretta del lancio però iniziare 30 minuti prima dell’apertura della finestra di lancio. Per seguirla quindi bisogna collegarsi ai canali di SpaceX alle 13:30.

Starship non è un razzo come gli altri. È il più grande mai costruito. È alto 120 metri, ha un diametro di 9 metri e può portare nello spazio un carico che varia dalle 100 alle 150 tonnellate. In pratica è alto come un grattacielo di 40 piani. Il 20 aprile Starship era riuscito a staccarsi da terra ma non aveva completato la sua traiettoria. Dopo tre minuti dal lancio era stato fatto esplodere in volo. Il test prevedeva un volo di 90 minuti e l’entrata in orbita di Starship. Viste tutte le difficoltà tecniche di questo tentativo, è stato comunque un successo.

A che ora è previsto il test e quanto durerà

Secondo gli ultimi annunci, la finestra di lancio inizierà alle 14:00 (ora italiana) e durerà 20 minuti. Scaduto questo tempo sarà necessario riprogrammare la missione. Secondo il portale space.com i 39 motori Raptor che consentono il viaggio di Starship inizieranno la fase di raffreddamento verso le 13:40, sempre ora italiana. Fra gli obiettivi di questo lancio c’è anche sperimentare i nuovi sistemi per attutire l’impatto delle forze generate dal decollo. Nell’ultimo tentativo diversi parti della base di lancio sono risultate danneggiate.

Il programma di volo è lo stesso del primo tentativo. Il volo dovrebbe durare 90 minuti. A 2 minuti e 41 secondi dal decollo le due fasi dello Starship si dovrebbero separare. Il razzo che permetterà il distacco da Terra si chiama Super Heavy e dovrebbe ammarare nel Golfo del Messico circa sette minuti dopo il decollo. Lo Starship invece raggiungerà l’orbita per poi tuffarsi nell’oceano vicino alla Hawaii. SpaceX parla di “un atterraggio emozionante”.

Dove vedere il lancio di Starship in diretta streaming

Il lancio di Starship potrà essere visto in diretta streaming su diversi canali. Verrà trasmesso dal canale ufficiale YouTube di SpaceX ma si potrà seguire anche dagli account X (fu Twitter) dell’azienda. Vista l’importanza del lancio e la proprietà di X, vi consigliamo di seguire il lancio anche sul profilo X di Elon Musk.