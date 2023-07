Elon Musk fa fuori Larry, l’uccellino di Twitter: “Il logo sarà sostituito da una X”. Addio vicino Addio a Larry, l’uccellino blu di Twitter. Con una serie di cinguettii a sorpresa Elon Musk ha dichiarato che il volatile sarà sostituito da una X. L’iconico logo sarà cambiato rapidamente, forse già da lunedì.

A cura di Andrea Centini

Un nuovo terremoto sta per scatenarsi su Twitter e, questa volta, a rimetterci le penne – in tutti i sensi – sarà l'uccellino blu che dal 2006 campeggia sulle pagine del social network, uno dei loghi più conosciuti e riconoscibili del pianeta. A “dargli la caccia” l'istrionico magnate sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk, che in un post pubblicato attorno alle 06:00 ora italiana di domenica 23 Luglio ne ha sentenziato la fine.

“Presto diremo addio al marchio Twitter e, a poco a poco, a tutti gli uccelli”, ha scritto Musk laconicamente nel primo cinguettio, cui ne sono seguiti altri in cui ha chiarito meglio le sue intenzioni ‘avicide'. L'obiettivo è far fuori il celebre uccellino per sostituirlo con una X, un simbolo non casuale, tenendo presente che il nome ufficiale del nuovo Twitter, rilevato da Musk a ottobre dello scorso anno passando attraverso un florilegio di polemiche, è diventato X Corp.

Ma quando verrà eliminato l'uccellino? Presto, molto presto. Come affermato dall'imprenditore, fondatore della compagnia aerospaziale privata SpaceX e della casa automobilistica Tesla, “se stasera verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, da domani andrà live in tutto il mondo”. Insomma, Larry, come si chiama il logo attuale – è un omaggio al celebre giocatore di basket NBA Larry Bird – potrebbe sparire per sempre dagli schermi dei nostri smartphone e computer già da lunedì. A rendere ancor più divisiva la decisione dell'imprenditore, che ha infiammato non poco le bacheche dei follower, il fatto di aver sottolineato che avrebbe dovuto procedere alla sostituzione già molto tempo fa.

Larry era stato recentemente messo alla porta dal cane Shiba Inu “Doge Meme” di Dogecoin, un'iniziativa controversa che ha fatto aumentare il valore della criptovaluta decentralizzata peer to peer, nata per scherzo nel 2013. Ma è stata un'iniziativa temporanea e parziale. Ora il passeriforme di Twitter – che probabilmente rappresenta il monarca dalla nucanera (Hypothymis azurea), un uccello asiatico di colore azzurro – sarà depennato per sempre dalla volontà di Musk, che da quando ha preso le redini del social network ha introdotto molteplici cambiamenti, non sempre graditi dall'utenza (dai profili verificati a pagamento al limite del numero di post).

Non resta dunque che attendere la pubblicazione del nuovo logo ufficiale. Conoscendo il modus operandi impulsivo di Musk, è molto probabile che già da lunedì non si avrà più traccia del passeriforme. Anche se l'azienda difficilmente abbandonerà con piacere Larry: l'uccellino blu “è la nostra risorsa più riconoscibile”, si legge nel sito, “ecco perché siamo così protettivi nei suoi confronti”. Ma le specie protette non rientrano nei piani di Musk, evidentemente.