Elon Musk cambia il simbolo di Twitter? Al momento è un piccolo Shiba Inu Al momento il Doge Meme compare aprendo il social network da desktop, non dalle app scaricate sullo smartphone. Non è chiaro quanto durerà la nuova versione di Twitter.

A cura di Valerio Berra

Gli utenti lo hanno notato subito. Su diversi account Twitter il simbolo storico del social network è stato sostituito dal volto di uno Shiba Inu, un cane di origine asiatica. La scelta non ha nulla a che fare con il marketing, almeno con quello tradizionale. Lo Shiba Inu scelto da Elon Musk è uno dei meme più famosi nella storia dei social. È il Doge Meme, un cane che prima ha fornito una serie di scatti che sono stati reintrepretati all’infinito dagli utenti e poi ha prestato il muso a DogeCoin, una criptovaluta. Al momento il Doge Meme compare solo dalle applicazioni web di Twitter, non dalle app. Non sembra un cambiamento definitivo ma non è chiaro per quanto possa durare. E qualcuno già fa ironia su Reddit: “Ora Twitter non riesce a fare in tempo nemmeno un pesce d’aprile”.

FANPAGE.IT | Il nuovo logo di Twitter

Il rapporto tra Elon Musk e DogeCoin

Il 31 marzo gli avvocati di Elon Musk hanno chiesto l’archiviazione di una causa da 258 milardi di dollari. Si tratta di una class action organizzata da un gruppo di investitori che hanno accusato Musk di aver guidato uno schema piramidale per spingere l’acquisto di DogeCoin e farli aumentare di valore. In gergo i DogeCoin sono definiti memecoin o direttamente shitcoin. Sono valute digitali che non hanno dietro un progetto serio, servono solo per cavalcare un meme. Anche se nel caso di DogeCoin sono andate un po' oltre.

Elon Musk nella sua cavalcata su Twitter ha spesso pubblicato meme dedicati ai DogeCoin, facendone oscillare più volte il valore. A volte in maniera non esattamente chiara. Anche ora, con l’arrivo di Doge su Twitter, il valore di questa memecoin è subito schizzato verso l’alto. I suoi avvocati hanno commentato così la richiesta di archiviazione: "Non c'è nulla di illegale nel twittare parole di supporto o immagini divertenti su una criptovaluta legittima che continua a detenere una capitalizzazione di mercato di quasi 10 miliardi di dollari".