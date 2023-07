Le nuove regole di twitter annunciate da Elon Musk: limiti alla visualizzazione dei tweet per tutti L’annuncio di Musk è arrivato al termine dell’ennesima giornata difficile per la piattaforma, costretta a fare i conti con una serie di down e malfunzionamenti: “Livelli estremi di raccolta dati”.

A cura di Antonio Palma

Twitter cambia di nuovo regole e dopo la spunta blu a pagamento ora introduce consistenti restrizioni alla visualizzazione dei tweet. La novità è stata annunciata nelle scorse ore dallo stesso numero uno del gruppo, Elon Musk, che da quando ha acquistato la piattaforma, lo scorso ottobre, ha comunicato e poi messo in atto una serie di cambiamenti interni e per gli utenti che hanno stravolto twitter.

Da ora in poi gli utenti a pagamento con la spunta blu possono vedere un massimo 10mila tweet al giorno, quelli non verificati solo mille e quelli non verificati e che si sono iscritti da poco soltanto 500. Una stretta a dir poco significativa e che inizialmente e per alcune ore è stata addirittura ancora più limitativa con limiti fissati per i vari utenti rispettivamente a 6mila, seicento e trecento. Altre restrizioni alla visualizzazione di tweet imposte anche agli utenti non iscritti, sia nella homepage di Twitter sia nei contenuti incorporati nei siti esterni.

Una limitazione imposta “Per affrontare i livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema" ha spiegato Musk senza però chiarire quando questi limiti ai contenuti visibili per ogni utente verranno rimossi. La scelta però è evidentemente di natura tecnica per non far crollare la piattaforma sotto il peso degli utenti. Non a caso è arrivata ieri al termine dell’ennesima giornata difficile per la piattaforma costretta a fare i conti con una serie di down e malfunzionamenti, anche pesanti, in tutto il mondo. Sabato infatti twitter ha smesso di funzionare in diverse parti del mondo con segnalazioni di ritardi e altre problematiche via via crescenti che di fatto hanno reso inutilizzabile il servizio a tutti, sia ai paganti che agli altri utenti.

Elon Musk aveva subito parlato di problemi tecnici prima di annunciare il nuovo cambiamento di regole di twitter. Nel suo messaggio il riferimento è alla tecnica di estrazione dei dati da parte delle aziende per individuare tendenze e analizzare il comportamento degli utenti, che fanno sempre più uso dell'intelligenza artificiale, ma sulle difficoltà potrebbero aver pesato anche l'arrivo di due nuove funzioni per gli abbonati a Twitter Blue annunciate giovedì: scrivere tweet lunghi fino a 25.000 caratteri e pubblicare 4 immagini in evidenza nello stesso post. Il 30 giugno, lo stesso Musk inoltre aveva annunciato un nuovo massimo di utenti collegati nello stesso momento a Twitter.