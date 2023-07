Twitter è in down, il social di Elon Musk è bloccato: cosa sta succedendo Molti utenti stanno segnalando che Twitter non funziona. I problemi riguardano soprattutto l’accesso alla piattaforma dal sito web. I primi malfunzionamenti si sono verificati verso le 14.00 di oggi, 1° luglio.

A cura di Valerio Berra

A partire dalle 14.00 di oggi, 1° luglio, Twitter ha cominciato a dare problemi. La piattaforma acquistato ufficialmente da Elon Musk lo scorso ottobre ha smesso di funzionare in diverse parti del mondo. Sul portale italiano di Downdetector il numero di segnalazioni ha sfiorato quota 600 negli ultimi 15 minuti. Sulla versione internazionale di Downdetector invece il numero di segnalazioni è molto alto, sempre negli ultimi 15 minuti il numero di segnalazioni ha superato quota 3.500.

La maggior parte delle segnalazioni riguarda il sito web. Secondo le indicazioni il social non funzionerebbe da desktop. Anche per la app ci sono sono problemi, anche se meno marcati. Gli utenti non riescono ad accedere alla piattaforma e a pubblicare nuovi tweet. Il problema però non riguarda tutti gli utenti. Su Twitter infatti è entrato in tendenza #TwitterDown, quindi anche chi ha dei problemi intermittenti riesce comunque ad accedere alla piattaforma per pubblicare dei commenti.