Nel 2023 un account su X ha pubblicato solo due parole: “Cole Allen”. Oggi quel nome è lo stesso dell’uomo protagonista dell’attentato a Donald Trump. L’account ora sembra quello di un profeta ma il meccanismo dietro questo post è più complesso.

22 dicembre 2023. Solo due parole: Cole Allen. Il post compare sul profilo di Henry Martinez su X, il nome completo dell’utente è @HenryMa79561893. È l’unico contenuto che compare su tutto il profilo. La foto dell’account è un’immagine di Pepe the Frog, meme caro all’internet passato da diverse incarnazioni spesso vicine a temi legati all’odio. Un’immagine astratta sullo sfondo. Cole Tomas Allen, 31 anni, è l’uomo che il 26 aprile ha cercato di entrare armato nell’hotel Hilton di Washington dopo aver mandato a sua sorella un manifesto firmato L’Amichevole Assassino Federale. Tutto per un attentato contro il presidente Donald Trump. Il post di Henry Martinez è diventato un caso.

Certo, il post ha trovato terreno fertile. Attorno all’attentato si sta fissando un nugolo di teorie del complotto, di varia natura. Ogni fotogramma viene analizzato, ogni parola contestualizzata. La parola che circola attorno a queste teorie è STAGED. Nessun attentato vero: tutto è stato messo in scena dall’amministrazione Trump. Le motivazioni sostenute da chi diffonde queste teorie sono varie, a partire dalla necessità di distogliere l’attenzione dalla guerra in Iran. Ma restiamo su Henry Martinez.

L’analisi del profilo X di Henry Martinez

Le informazioni su Cole Allen stanno emergendo nelle ultime ore: ingegnere meccanico, insegnante e cittadino dello Stato della California. Circolano anche fotografie in cui viene ritratto come “insegnante del mese”. Non è ancora chiaro cosa stesse facendo nel 2023. La provenienza di quel post però può essere spiegata in un altro modo, con una strategia in effetti efficiente che è stata ricordata dal fact-checker David Puente, sempre su X. La base è semplice. Si apre un account su X. L’account viene impostato come privato. Si scrivono dentro eventi, date o nomi. Nel momento in cui si verifica un evento compatibile con una di queste informazioni, si cancellano tutti gli altri post, si lascia solo l’informazione a cui vogliamo dare importanza e si trasforma il profilo da privato a pubblico. Più tempo passa tra la costruzione del profilo e l’evento che accade, più il gioco funziona.

È come se nel 2023 voi aveste aperto un profilo privato scrivendo 366 post. Ogni post con una data diversa del 2025 accanto a una frase: "XX/XX/2025 è il giorno in cui morirà Papa Francesco". Il 21 aprile 2025, appena muore il Papa, cancellate tutti i post tranne uno, quello con scritto: "21/04/2025 è il giorno in cui morirà Papa Francesco". A questo punto mettete tutto pubblico. Chi passa dal vostro profilo vedrà solo quel post. Voi diventerete dei profeti. La coincidenza curiosa nel caso dell'attentato a Trump riguarda il nome: Cole Allen non è un personaggio pubblico.

L’unico profilo pubblico a cui può essere associato questo nome è quello di un attore, nato nel 2006, noto per alcuni ruoli in produzioni minori. Certo, in questo gioco più si usano nomi poco noti, più l'effetto sorpresa riesce bene. Qui c'è stata chiaramente una grande dose di fortuna.