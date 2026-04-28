Troppi meme e recensioni goliardiche: Steam rimuove il videogioco sviluppato dall’attentatore di Trump

Quando gli utenti di Steam si sono accorti che lo sviluppatore di un anonimo videogame indie era il sospetto attentatore di Trump, il titolo è stato sommerso da meme e recensioni goliardiche, costringendo la piattaforma a togliere il gioco dalla vendita.

Nel 2018, mentre il mercato videoludico veniva sconvolto da titoli come Red Dead Redemption 2 e il nuovo God of War, uno sviluppatore indipendente caricava sulla piattaforma Steam un videogame destinato a passare del tutto inosservato. Il gioco si chiamava Bohrdom, nome ispirato al celebre fisico danese Niels Bohr, e proponeva una strana esperienza a metà tra un gioco di corse e un sottogenere bullet hell dove il giocatore controlla una particella subatomica per cercare di scappare dall'atomo in cui è intrappolata o, al contrario, per trattenere gli altri elettroni, cercando di intercettarne le traiettorie. Insomma, non proprio un titolo rivoluzionario per il settore e infatti quasi nessuno si accorse della sua uscita. Almeno fino allo scorso sabato 25 aprile, quando la pagina di Bohrdom ha cominciato a essere sommersa di recensioni e commenti goliardici, tanto da costringere Steam a oscurare le interazioni e rimuovere il prodotto dalla vendita. Il motivo? Lo sviluppatore del videogame indie era Cole Tomas Allen, il trentunenne arrestato con l'accusa di aver cercato di attentare alla vita del presidente USA Donald Trump nel corso di una cena di gala alla Casa Bianca.

Il boom di recensioni e meme dopo l'attentato fallito

Il titolo era da tempo in vendita su Steam all'irrisorio prezzo di due dollari e per anni le recensioni erano state soltanto tre, con un massimo di due giocatori attivi contemporaneamente in quasi otto anni di attività. Dopo i colpi esplosi al gala dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca e le prime informazioni sul presunto attentatore fornite dai media – con tanto di foto dell'arresto postata dallo stesso Trump sul suo social Truth – il nome di Cole Allen, identificato come uno sviluppatore di videogame, ha però cominciato a circolare nella community degli appassionati e lo sconosciuto Bohrdom è improvvisamente uscito dall'anonimato.

Estratto del gameplay di Bohrdom | Steam

In appena 36 ore, il gioco ha ricevuto oltre 130 nuove recensioni, quasi tutte prive di reali valutazioni sul gameplay. Come riporta il sito Kotaku, che è riuscito a visionare i commenti prima della loro rimozione, molti utenti si sono fiondati sulla pagina per riempirla di battute, meme e provocazioni politiche. Alcuni commenti ironizzavano con ferocia sul fallimento dell'attentato con giochi di parole sul fatto che il gioco fosse stato "a miss", una locuzione che in inglese può indicare sia un flop che un colpo mancato, proprio come quello di Allen che non è riuscito a centrare Trump. Altri ancora scherzavano sul fatto che Allen fosse tanto scarso a sviluppare videogame quanto un pessimo tiratore con le armi da fuoco. Molti hanno anche approfittato dello spazio per lanciarsi in filippiche ideologiche sia a favore che contro il tentativo di omicidio presidenziale.

Le polemiche e il ritiro dal mercato

Dopo l'improvviso boom di interazioni, il clima tra le fazioni avverse ha subito iniziato a fare rovente e i moderatori di Steam sono prontamente intervenuti per eliminare tutti i nuovi messaggi (ora la pagina è tornata a essere il deserto che era prima del 25 aprile) e togliere Bohrdom dalla vendita per evitare che diventasse una specie di feticcio anti-Trump. Secondo Kotaku è anche probabile che Steam abbia voluto evitare che un'eventuale impennata di download potesse comportare degli inaspettati ricavi ad Allen, che dopo essere comparso di fronte al tribunale di Washington DC è tuttora in custodia presso le autorità federali in attesa della conclusione delle indagini.