Perché qualcuno dice che Jeffrey Epstein è ancora vivo

Il corpo di Jeffrey Epstein è stato trovato in una cella del Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto del 2019. Ora una teoria che sta girando molto sui social sta provando a raccontare una realtà completamente diversa. C’è già la smentita.

L’ultima pubblicazione degli Epstein Files sembra aver aperto una nuova fase sui social. Parliamo di migliaia di documenti, fotografie e video. Ora è stata data a chiunque la possibilità di navigare all’interno di questo archivio, controllare chi viene citato, accedere a mail fino a questo momento rimaste secretate. Certo, quello degli Epstein Files non è un caso nuovo ma gli ultimi documenti sono stati recepiti con più attenzione del solito. Qui vi lasciamo una guida su come analizzarli.

In tutta questa mole di informazioni sono arrivate anche delle fake news. C’è un po’ di tutto. Immagini ricreate con l’intelligenza artificiale di Zohran Mamdani, pattern nascosti che svelano i piani di Bill Gates per la pandemia e poi anche teorie in cui si sostiene che Epstein sia ancora vivo.

Jeffrey Epstein è morto il 10 agosto del 2019 a 66 anni. Era accusato di essere al centro di una rete di persone, soprattutto potenti, all’interno della quale venivano portati avanti crimini come traffico di minori e abusi sessuali. Il suo corpo è stato trovato nel carcere di Metropolitan Correctional Center di New York. Gli investigatori hanno stabilito che Epstein si sia suicidato.

La teoria di Epstein che gioca a Fortnite

La teoria secondo cui Epstein sarebbe ancora vivo è stata rilanciata da una serie di account su X. Alla base di tutto c’è un nickname usato su Fortnite, il gioco multiplayer dove gli utenti si sfidano all’interno di un campo sempre più stretto. Proprio su questo videogioco sarebbe spuntato un account con nome littlestjeff1. Dai file rilasciati sembra che esistesse davvero un account YouTube chiamato littlestjeff1 legato a Epstein.

Come ha ricostruito Gizmodo la teoria che Epstein non solo sia vivo ma giochi pure a Fortnite è stata diffusa dall’account TruthPole e ricondivisa migliaia di volte su X. Oltre all’account YouTube la prova del collegamento sarebbe un documento degli Epstein Files in cui si vede una transazione per acquistare i V-Bucks, la moneta che si usa dentro Fortnite.

Tutto l’impianto è stato smontato direttamente da Fortnite che è intervenuto con una comunicazione ufficiale. Ha spiegato che l’account è stato cambiato da un utente solo dopo che sono stati rivelati gli Epstein File. Non solo: “Da quando il documento è stato pubblicato, altre persone hanno creato account Fortnite con indirizzi email e nomi utente simili”.