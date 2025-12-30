Sta per arrivare il giorno più difficile dell’anno per WhatsApp

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 31 dicembre non è un giorno facile per WhatsApp. In media ogni giorno vengono inviati sulla piattaforma circa 100 miliardi di messaggi e effettuate oltre 2 miliardi di chiamate. L'ultimo dell'anno i numeri aumentano, segnando un record. Il traffico, come ha spiegato Meta, raggiunge il picco durante le 24 ore che precedono il Capodanno. È il momento in cui il servizio viene messo sotto pressione da milioni di videochiamate simultanee, auguri incrociati, gruppi iperattivi che si riempiono di gif, foto, meme e messaggi vocali spesso inviati in rapida successione.

Non è solo una questione di numeri: il 31 dicembre è un banco di prova tecnico, ma anche una vetrina. È per questo che, a fine dicembre, l’azienda ha annunciato una serie di nuove funzioni pensate proprio per l’ultimo dell’anno. Si tratta però di strumenti temporanei, disponibili solo dal 29 dicembre ai primi giorni di gennaio: effetti grafici, animazioni e contenuti a tema Capodanno. Un intervento mirato, che punta più sull’esperienza utente che sull’infrastruttura, offrendo la possibilità di personalizzare auguri e conversazioni nel giorno di massimo traffico.

Tra intrattenimento e utilità: la strategia di WhatsApp per il Capodanno

WhatsaApp punta su animazioni, reaction ed effetti per le videochiamate. "Quest'anno abbiamo aggiunto alcuni tocchi festivi, disponibili da subito durante le festività, per aiutarti a condividere questo momento con le persone a te più care", ha spiegato WhatsApp in un nota ufficiale

Per celebrare l’arrivo del 2026, Meta ha introdotto sticker animati dedicati al Capodanno, nuovi layout grafici e una serie di effetti per le videochiamate: coriandoli, fuochi d’artificio e stelle che possono essere aggiunti in tempo reale con un semplice tocco. Anche le chat testuali diventano più dinamiche: reagendo a un messaggio con l’emoji dei coriandoli, la conversazione si anima con un effetto visivo.

A questi elementi si aggiunge un nuovo set di sticker a tema e, per la prima volta, la possibilità di inserire adesivi animati anche negli Stati, la sezione che consente di condividere aggiornamenti visibili per 24 ore. "Che tu stia inviando messaggi o chiamando da New York o Nuova Delhi, Buenos Aires o Giacarta, WhatsApp è il luogo in cui il mondo si riunisce in modo privato. Siamo grati di contribuire al modo in cui ti connetti con le persone che ami, in modo privato e sicuro".

Accanto alle funzioni più decorative, WhatsApp continua a spingere anche su quelle “pratiche”: la creazione di eventi con liste di partecipanti, i sondaggi per decidere cosa mangiare o bere, la condivisione della posizione in tempo reale per facilitare gli spostamenti notturni.