Perché un iPhone con TikTok preinstallato ora vale 50.000 dollari Nessuno dovrebbe comprare un dispostivo con l'app preinstallata, e il problema non sono i soldi. È infatti il sogno di un hacker vendere a qualcuno un telefono che sai che useranno tutto il giorno senza prima resettarlo. Potrebbe esserci qualsiasi cosa caricata su questi dispositivi, anche virus e malware per sottrare soldi e informazioni.

A cura di Elisabetta Rosso

Non è ancora chiaro il destino di TikTok negli Stati Uniti, ma c'è già chi si porta a avanti cercando di sfruttare il possibile ban. E infatti sono stati messi in vendita a prezzi gonfiati smartphone e tablet con l'app di TikTok preinstallata. Su Ebay, Facebook Marketplace ed Etsy sono comparsi i dispositivi, alcuni arrivano a costare 50.000 dollari.

Basta fare una ricerca sul mercato online per trovare iPhone, iPad e dispositivi Android con l'app di TikTok in vendita a prezzi simili. È improbabile che gli utenti spendano cifre esorbitanti per acquistare i dispositivi, molti hanno già venduto gli smartphone ma a prezzi minori, nella maggior parte dei casi sono stati comprati al prezzo standard di mercato, in base al modello.

C'è chi però è ostinato e vuole tentare la fortuna sfruttando il possibile ban. Un venditore di eBay, che ha parlato con la BBC, ha un Samsung Galaxy Note9 in vendita. È un modello vecchio, costa al momento circa 250 dollari, ma con l'app TikTok installata, il venditore chiede 50.000 dollari. Il prezzo è negoziabile, spiega, "ma non scenderò sotto i 15.000". Finora, non ha ricevuto offerte.

Cosa ci insegna il caso Flappy Bird

Non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Basta pensare al caso Flappy Bird. Il celebre gioco mobile è stato lanciato nel 2013, lo sviluppatore Dong Nguyen avrebbe guadagnato circa 50.000 dollari al giorno, poi Flappy Bird è stato ritirato dagli Store digitali. A quel punto sono arrivati gli smartphone con il gioco preinstallato Lo stesso copione di TikTok.

Gli smartphone però non erano semplici dispositivi con Flappy Bird, ma cavalli di troia utilizzati dagli hacker per distribuire telefoni infettati con malware e virus. Sono stati usati per sottrarre denaro o informazioni agli utenti, con uno spyware è infatti possibile accedere a tutti i dati salvati su un dispositivo, comprese le conversazioni crittografate.

Perchè è rischioso comprare un telefono con un'app preinstallata

"È il sogno di un hacker vendere a qualcuno un telefono che sai che useranno tutto il giorno senza prima resettarlo. Potrebbe esserci qualsiasi cosa caricata su questi dispositivi", ha spiegato Ryan McGrady, informatico presso l’Università del Massachusetts negli Stati Uniti. "Se le persone erano disposte a correre rischi per Flappy Bird, puoi scommettere che faranno lo stesso e non di più per poter continuare a utilizzare TikTok".

"Si potrebbe pensare ‘questa è solo un'app', ma le persone si affezionano ai servizi online e agiscono per disperazione quando improvvisamente vengono portate via", ha aggiunto McGrady. "E dove c'è disperazione, sei sicuro di trovare criminali che se ne approfittano."