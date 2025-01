TikTok può essere bloccato anche in Italia? Quali sono i rischi di un effetto domino

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Chiunque negli Stati Uniti provi ad accedere su TikTok si trova di fronte al seguente messaggio: "Spiacenti, TikTok non è attualmente disponibile." La piattaforma è stata bloccata da ByteDance – società cinese proprietaria del social – poche ora prima della sentenza della Corte Suprema. Su TikTok pesa da mesi un ultimatum: vendere o morire. Joe Biden ha infatti firmato una legge che costringe l'azienda a decidere se bloccare il social negli Usa oppure cedere la piattaforma.

La chiusura anticipata è una presa di posizione da parte di ByteDance. TikTok non venderà, ha già spiegato che il disinvestimento “non è semplicemente possibile, dal punto di vista commerciale, tecnologica, legale”, quindi chiude. Al momento il ban è temporaneo e rimane entro i confini statunitensi. Viene però da chiedersi se TikTok rischia di scomparire anche in Europa e in particolare in Italia.

La situazione in Italia e in Europa

L'Unione europea da tempo tiene d'occhio TikTok, la Commissione ha avviato un'indagine per verificare possibili violazioni degli obblighi di tutela dei minori previsti dal Digital Service Act.

Le indagini in corso stanno analizzando la diffusione di contenuti dannosi rivolti ai minori, gli algoritmi non trasparenti che condividono i contenuti, e l’utilizzo di pubblicità mirata nei confronti di utenti minorenni. Il ban degli Stati Uniti potrebbe dare un impulso all'Unione europea. Un impulso in temini restrittivi.

TikTok è sempre venuto incontro alle esigenze e alle politiche dell'Unione, attivando nuove policy per rendere più sicura la piattaforma. Ma la guardia rimane alta, al momento non rischia di essere bloccato e l'ultimatum vendi o chiudi rimane nel territorio americano. Potrebbero però essere necessari aggiornamenti delle linee guida per rientrare nei parametri europei.

La teoria dell'effetto domino

C'è poi la teoria dell'effetto domino. Al momento il ban è temporaneo, non è chiaro se con l'insediamento Trump deciderà se salvare TikTok, se davvero venisse ufficialmente vietato potrebbe essere solo questione di tempo prima che il ban si estenda ad altri Paesi. “Ci sono grandi parallelismi tra TikTok e quello che è successo con la cinese Huawei e la cinese Kaspersky questo vuol dire che davvero un divieto strisciante può avere una forte influenza”, ha spiegato alla BBC Emily Taylor, Editor of the Cyber Policy Journal.

In entrambi i casi, le aziende sono state accusate dagli Stati Uniti di essere una minaccia per la sicurezza nazionale, ma nessuna prova è mai stata rivelata dalle autorità. Lo stesso è successo con TikTok. Di solito i ban iniziano nei Paesi della Five Eyes Alliance. L'accordo di condivisione di intelligence tra le cinque democrazie di lingua inglese: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

L'effetto a catena dei Five Eyes può spingere verso nuove restrizioni, si sono già diffuse con l'app vietata su dispositivi di dipendenti governativi, dipendenti pubblici o militari in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia e Taiwan. Il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio dell'UE, hanno tutti bandito TikTok sui dispositivi del personale.

Ci sono molte variabili in gioco, "dipende soprattutto da quanta pressione l'amministrazione è disposta a esercitare", ha spiegato Taylor. “Se la loro agenda di politica estera è piena, costringere altri alleati a seguire il divieto potrebbe cadere nella lista e consentire ai paesi di aspettare”.

L'ipotesi della morte lenta

C'è infine un'ultima possibilità: semplicemente TikTok potrebbe non sopravvivere senza il mercato statunitense. D'altronde rischia di perdere 170 milioni di utenti, utenti preziosi per creator e aziende e anche per TikTok Shop.

Non solo, l'app è già stata bloccata in Pakistan, Afghanistan e India, un mercato enorme, praticamente l'unico in Asia, considerando che in Cina c'è l'app sorella Douyin, e non TikTok. Ora se TikTok riuscisse a costruire un mercato solido affidandosi a clienti locali e investendo in altre aree di influenza, per esempio Africa e Medio Oriente, come hanno fatto Kaspersky e Huawe, potrebbe sopravvivere. Ma non è scontato, e tra le opzioni rimane in piedi anche quella di una morte lenta.