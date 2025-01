Chi è l’uomo che vuole comprare TikTok, MrBeast: “Ho un’offerta”

video suggerito

A cura di Valerio Berra

La sua bio sui social è già chiara: “Nuovo Ceo di TikTok?”. Due giorni fa un video in cui lancia la proposta: “Ho appena fatto un incontro con un gruppo di miliardari. Abbiamo un’offerta. L’America merita di avere TikTok”. MrBeast, al secolo Jimmy Donaldson, è uno dei creator più seguiti al mondo.

Classe 1998, ha 345 milioni di iscritti su YouTube, oltre 100 milioni di follower su TikTok e 65 milioni di follower su Instagram. Ora sembra che voglia fare un passo avanti: guidare una cordata di miliardari per acquistare TikTok quando il ban negli Stati Uniti diventerà effettivo.

Qual è il destino di TikTok e cosa succede con l’arrivo di Donald Trump

La tempistica è tutto. Il ban di TikTok dovrebbe scattare il 19 gennaio, Donald Trump si insedierà il 20. Nelle ultime settimane il presidente eletto è sembrato intenzionato a salvare la piattaforma, soprattutto ora che la Corte Costituzionale ha confermato la decisione. I segnali sono parecchi. Alla cerimonia di insediamento è stato invitato anche Shou Zi Chew, attuale Ceo di TikTok. Non solo. Donald Trump ha avuto anche una telefonata con Xi Jinping, presidente della Repubblica Cinese, e da quello che è emerso sembra che TikTok sia stato uno dei temi di cui i due hanno parlato.

La proposta MrBeast: è possibile?

Il blocco di TikTok è chiaro: dal 19 la piattaforma ha due possibilità per il suo futuro, almeno per gli Stati Uniti. O vende, o chiude. Non è chiaro dal punto di vista tecnico come potrebbe avvenire la chiusura, un blocco della diffusione dell’app negli store certo non impedirebbe a chi l’ha già scaricata di continuare a usarla. MrBeast si è proposto quindi come compratore, sempre che il video non sia solo uno sketch per attirare un po' di like. Fra gli acquirenti per un paio d’ore sembrava esserci anche Elon Musk ma la notizia si è raffreddata in fretta.

Molto difficile, in ogni caso, valutare il prezzo. Nel 2022 una versione non esattamente splendida di Twitter è stata acquistata da Elon Musk a 44 miliardi di dollari. Con TikTok parliamo di una social in una fase molto florida, con 170 milioni di utenti negli Stati Uniti. Secondo AP News parliamo di una stima che va dai 100 ai 200 miliardi di dollari.