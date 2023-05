Nel cielo compare una balena fatta di droni, il video spettacolare alla festa per Re Carlo III Durante il concerto per festeggiare l’incoronazione di Re Carlo III sopra il palco di Windsor è decollato uno stormo di droni che ha iniziato a tracciare nel cielo figure di animali. La più impressionante è stata un’enorme megattera.

A cura di Valerio Berra

Prima l’incoronazione ufficiale, sabato 6 maggio nell’abbazia di Westminster. Un trionfo di simboli e simbolismi, un cerimoniale attento che ha cercato di mettere insieme il passato e quello il futuro, o almeno quello che la Corona inglese vorrebbe per il suo futuro. Poi la festa e il concerto, domenica 7 maggio al Castello di Windsor. Meno religione ma stessa dose di simboli. La Corona ha organizzato una serie di spettacoli di luci che dal Castello di Windsor sono stati replicati in tutto il Regno Unito. Il progetto si chiamava Lighting Up the Nation.

La formazione che ha impressionato di più spettatori e social è stata quella di un balena. I droni si sono uniti per formare l’immagine di una megattera che ha iniziato a muoversi in modo perfettamente sincronizzato incantando gli spettatori. Nella baia di Cardiff invece è comparsa in cielo la testa di un drago, simbolo del Galles. In altri casi invece sono state illuminati edifici pubblici, statue o giardini comunali. La balena e il drago sono stati gli esempi diventati più virali. La balena è particolarmente impressionante. Ma non sono stati gli unici animali a comparire nei cieli del Regno Unito. Il Lighting Up the Nation ha visto tra i suoi protagonisti anche un’ape, un airone e un coniglio (questo sì, un filo inquietante).

Droni o fuochi d’artificio?

Negli ultimi anni gli spettacoli con i droni stanno cominciando a competere con gli spettacoli pirotecnici. Non è una questione di costi. I droni sono silenziosi, non disturbano gli animali e soprattutto permettono di creare un catalogo praticamente infinito di forme, luci e dimensioni. Tutti gestiti da processi automatici da software di volo. In Italia ci sono già parecchie aziende che offrono questo servizio. Il 5 maggio oltre mille droni hanno illuminato il cielo di Milano per uno spettacolo organizzato dall'azienda Campari.