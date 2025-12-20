L’uomo che ha vinto alla lotteria solo per 15 minuti: “Ho capito subito che qualcosa non andava”

Un messaggio sullo smartphone. La notizia diffusa subito alla famiglia e poi una doccia, gelata. Ole Fredrik Sveen, 53 anni, ha raccontato al quotidiano britannico The Guardian cosa è successo pochi mesi fa quando per una manciata di minuti ha pensato di essere il nuovo vincitore della lotteria organizzata da Norsk Tipping. Ole ha pensato di essersi trasformato nel vincitore di un premio da 1,3 milioni di corone norvegesi. Parliamo di circa 110.000 euro. L’incidete risale a fine giungo. Ole era in vacanza, in Grecia: “Il mio telefono ha vibrato per un messaggio di testo. Era di Norsk Tipping, l'ente norvegese per la lotteria, che mi comunicava la mia grande vincita all’Eurojackpot”.

Ole era con la sua fidanzata. Rilegge il messaggio. Non si era sbagliato. Chiama sua madre. “"Ti meriti un po' di fortuna”, risponde lei. Insomma. L’inizio di una fase di vita con qualche fondo da investire in più. Ma dopo qualche minuto Ole ricontrolla il biglietto: “Avevo indovinato solo due numeri principali e un numero bonus. Il cuore mi è saltato in gola. Non avrei mai potuto vincere così tanti soldi”.

L’errore di calcolo che ha illuso la Norvegia

Quello che è accaduto a Ole stava accadendo ad altri giocatori. Anzi è stato un piccolo caso che ha reso ben evidenti quali possono essere gli effetti di un errore informatico. Recuperando le cronache di quei giorni leggiamo che la BBC aveva parlato di migliaia di persone coinvolte.In breve c’era stata un errore di conversione tra euro e corone norvegesi. invece che dividere le cifre vinte per 100 erano state moltiplicate, sempre per 100. Tonje Sagstuen, direttore della Norsk Tipping, aveva deciso di dimettersi con scuse pubbliche: “Mi dispiace che abbiamo deluso così tanti giocatori. Capisco che ora le persone siano arrabbiate con noi”.

Ole Fredrik Sveen alla fine ha detto di essere stato fortunato, almeno, per aver capito subito di essere davanti a un errore: “Se lo avessi saputo dopo il fine settimana avrei cominciato a buttare un sacco di soldi”. E aggiunge: “Ora non gioco più. C’è un detto in Norvegia: o sei fortunato in amore o sei fortunato nei giochi”. Anche in Italia.