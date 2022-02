L’Università di Cambridge ha sviluppato una versione di Minecraft che insegna l’inglese Adventures in English with Cambridge si presenta come un gioco ricco di sfide e puzzle che incentivano bambini e ragazzi di ogni età a sviluppare la propria creatività e l’apprendimento della lingua inglese.

A cura di Lorena Rao

Negli ultimi anni Minecraft si è rivelato un ottimo strumento per l'apprendimento tramite i videogiochi. Che sia storia, matematica o letteratura, il fantastico mondo a cubetti nato nel 2009 si dimostra un modo molto valido per unire intrattenimento e didattica. Tra le ultime iniziative degne di nota vi è Adventures in English with Cambridge, la nuova edizione realizzata in collaborazione con l'Università di Cambridge.

Adventures in English with Cambridge si presenta come un gioco ricco di sfide e puzzle che incentivano bambini e ragazzi di ogni età a sviluppare la propria creatività e l'apprendimento della lingua inglese. In particolare, il gioco pone attenzione allo sviluppo del vocabolario e delle capacità comunicative di studenti e studentesse partendo da un livello base, equivalente o superiore al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), lo standard internazionale per descrivere e confrontare le abilità linguistiche.

“Considerato il sempre maggior numero di giocatori e famiglie che su Minecraft, per giocare, scaricano le mappe educative, siamo entusiasti di offrire all’ampia comunità di Minecraft questo nuovo contenuto di alto livello dedicato all’apprendimento della lingua inglese", ha affermato Allison Matthews, capo di Minecraft Education. “Questo mondo permette di immergersi totalmente nella lingua inglese, superando l'aula scolastica, il tutto in una magica libreria Minecraft piena di minigiochi e in compagnia di un magico aiutante. I giocatori di tutto il mondo lo adoreranno”.

Il team dietro Adventures in English with Cambridge è composto dagli stessi membri che realizzano i test per le Cambridge English Qualifications. “Adventures in English with Cambridge è stato realizzato all’interno del mondo Minecraft per aiutare i bambini e i ragazzi a imparare l’inglese mentre si divertono con un gioco che amano”, ha commentato Belinda Cerdá, Head of Digital Partnerships di Cambridge Assessment English. “I ragazzi che esplorano questo nuovo mondo potranno così esercitare il loro inglese mentre si divertono e iniziano un'avventura di apprendimento che non dimenticheranno mai”.

Adventures in English with Cambridge giunge dopo gli ottimi riscontri della prima versione di gioco, disponibile solo per scuole, centri linguistici e per gli utenti Microsoft. Non a caso a fine 2021 il titolo ha conquistato l'oro nella categoria K12 ai Reimagine Education Awards, il più grande programma di premi per educational innovators di tutto il mondo. La consumer edition di Adventures in English with Cambridge è disponibile su PC, console e dispositivi mobile iOS e Android tramite il Marketplace di Minecraft al prezzo di 830 Mincecoins, equivalenti circa a 4,50 euro.