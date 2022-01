L’auto che in 3 minuti si trasforma in un velivolo è realtà: si chiama AirCar AirCar è un’auto sviluppata dalla società slovacca KleinVision in grado di trasformarsi in velivolo in soli 3 minuti. Può raggiungere altezze di oltre 2000 metri e una velocità pari circa a 160 km orari.

A cura di Lorena Rao

Al giorno d'oggi esistono opere avanguardistiche in grado di far impallidire la fantascienza del secolo scorso. Eppure, nonostante il progresso tecnologico che caratterizza la nostra società, molte proposte si limitano ad essere solo splendide idee di difficile attuazione, come lo yatch-dirigibile di Lazzarini. Non è però il caso dell'AirCar, auto sviluppata dalla società slovacca KleinVision in grado di trasformarsi in velivolo in soli 3 minuti. Può raggiungere altezze di oltre 2.000 metri e una velocità pari circa a 160 km orari. Il mezzo ha ottenuto il certificato di aeronavigabilità, il che avvicina l'esordio sul mercato. Non è ancora chiaro quando questo avverrà, così come il prezzo di vendita, ma la compagnia dietro AirCar ha affermato che un nuovo modello di produzione potrebbe essere approvato nei prossimi 12 mesi.

Il certificato di aeronavigabilità arriva dopo il completamento di 200 decolli-atterraggi e 70 ore di rigorosi test di volo in Slovacchia, che seguono gli standard dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA). I produttori di AirCar hanno affermato che i test includevano l'intera gamma di manovre di volo e prestazioni, al termine delle quali il mezzo ha dimostrato una sorprendente stabilità statica e dinamica nella modalità aerea. Inoltre, le procedure di decollo-atterraggio sono state completate senta alcun intervento del pilota.

Come riportato su DailyMail,"la certificazione AirCar apre le porte alla produzione in serie di auto volanti molto efficienti", ha affermato il professor Stefan Klein, inventore di AirCar, capo del team di sviluppo e pilota collaudatore. "È la conferma definitiva della nostra capacità di cambiare per sempre i viaggi di media distanza". Infine, René Molnár, direttore dell'Autorità dei trasporti della Slovacchia, ha dichiarato: "L'Autorità dei trasporti ha monitorato attentamente tutte le fasi dello sviluppo unico di AirCar sin dal suo inizio nel 2017".