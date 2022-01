Questo Yatch si trasforma in un dirigibile Air Yatch non è da intendere come un mezzo di trasporto pubblico, ma è concepito per “un armatore privato dotato di una visione dell’evoluzione di mega yacht/aviazione”, afferma Lazzarini.

A cura di Lorena Rao

Nel 2020, Lazzarini aveva sorpreso il mondo con il mega yatch a forma di cigno. Quest'anno è la volta invece dei dirigibili gemelli Air Yatch. L'anteprima è reperibile sul sito ufficiale del noto studio di design romano. Prima di addentrarsi nei dettagli, è bene precisare che l'Air Yatch non è da intendere come un mezzo di trasporto pubblico, ma è concepito per "un armatore privato dotato di una visione dell'evoluzione di mega yacht/aviazione", afferma Lazzarini.

La lunghezza complessiva della struttura in fibra di carbonio a secco sarebbe di quasi 300 piedi (150 metri), con una larghezza di 260 piedi (80 metri), mentre il ponte centrale principale misurerebbe 260 piedi di lunghezza e 30 piedi (10 metri) di larghezza. I due dirigibili riuscirebbero a contenere 400.000 m3 di elio compresso azionato da otto motori controrotanti, ciascuno alimentato da batterie ultraleggere e pannelli solari. Secondo quanto riportato da Lazzarini, la struttura sarebbe in grado di volare a una velocità massima di 60 nodi – quasi 70 miglia orarie – per più di 48 ore.

Intorno ai compartimenti dell'elio, vi sono atri e suite private contenenti letti e impianti di lavaggio, in modo che i passeggeri possano trascorrere più giorni su Air Yacht durante i viaggi più lunghi. Sono presenti inoltre cinque suite per i passeggeri disponibili su ogni lato del dirigibile con viste suggestive del cielo. A proposito di vedute, l'Air Watch presenta anche un'ampia piattaforma panoramica senza finestre sul retro di ogni dirigibile, che consente ai passeggeri sia di godere delle onde che schizzano sotto di loro quando sono in acqua sia di prendere un po' d'aria fresca a 5.000 piedi quando la struttura è in volo.

I due dirigibili sono collegati a un compartimento centrale da quattro ponti in carbonio, che funge da sala comune in cui i passeggeri riunirsi, rilassarsi e consumare pasti. Infine, l'Air Yatch presenta una lussuosa area di osservazione dotata di piscina, salotto con moquette e un ampio soggiorno con sala da pranzo. Tra gli optional vi è un elicottero sito in cima alla struttura, da utilizzare per effettuare voli in destinazioni locali.

Questo progetto d'avanguardia navale e area può però non diventare realtà: come riportato da Mail Online, lo studio di design Lazzarini svela spesso concept affascinanti senza poi effettivamente realizzarli. È possibile quindi che Air Yacht possa rivelarsi troppo costoso per diventare realtà.