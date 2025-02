video suggerito

La scelta di Surry: “Lascio l’Italia, non sopporto più l’Agenzia delle Entrate. La vita è imprevedibile” Salvatore Cinquegrana è uno dei più noti youtuber italiani. Classe 1996 ha iniziato la sua carriera con video di gaming legati soprattutto a Minecraft. Insieme ad altri tre creator è stato un protagonista del progetto Mates, uno dei collettivi che hanno segnato la storia della piattaforma in Italia. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Salvatore Cinquegrana, classe 1996, per i social Surry, in origine Surreal Power. Nell’ormai largo panorama di YouTube Italia è uno dei volti più noti, almeno per un motivo. Certo, i numeri sono alti: 3,03 milioni di iscritti su YouTube e 1,7 milioni di follower su Instagram. Ma Surry è uno degli youtuber più longevi della piattaforma.

Il primo video che si può ancora trovare sul suo canale risale a 12 anni fa. Ha iniziato a caricare video su YouTube quando ancor non era chiaro che si potesse guadagnare bene da questa piattaforma. È partito dai videogiochi, ha fondato i Mates, uno dei collettivi che hanno segnato la storia di YouTube Italia e poi quando tutto il successo legato a questo mondo è svanito ha saputo reinventarsi.

La scelta di trasferirsi nel Principato di Monaco

Proprio per la sua storia, il suo ultimo annuncio ha sollevato un discreto interesse nella community. Surry ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi nel Principato di Monaco. Non è ancora chiara la data del trasferimento. La sua scelta sembra dettata prima di tutto dal rapporto con l’Agenzia delle Entrante. Almeno questo spiega:

“Mi controllano con una frequenza allarmante. È un’esperienza traumatica. Non lo augurerei il mio peggior nemico di entrare nell’occhio del ciclone dell’Agenzia delle Entrate. Ne ho passato di tutti i colori: ho pagato tutto quello che mi è stato chiesto. Il mio caso è finito anche davanti a un giudice che ha scelto di archiviarlo”.

E ancora: "La prima chiamata che è ho ricevuto dall'Agenzia delle Entrate è stato quattro o cinque anni fa. Nemmeno fossi stato Paolo Escobar. Mi hanno detto: ‘A noi risultano tre milioni che lei non ha dichiarto'. Lasciamo stare. Lasciamo stare o mi ribolle il sangue. La burocrazia del Principato di Monaco è molto complicata ma voglio provare questa esperienza. La vita è imprevedibile".

Gli accertamenti fiscali sui creator italiani

Come è stato abbastanza chiaro dalla cronaca, negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno iniziato a fare più di un controllo sui contributi versati dalle star dei social. Un caso curioso ha riguardato una notizia trapelata nell’aprile del 2024 su una serie creator italiani tra cui Homyatol, Pow3R e Zano. Sembrava fossero stati confermati problemi con il fisco. La notizia è girata per un po’ di ore ma poi non ha trovato molta conferma. Nulla dall’ufficio stampa della Guardia di Finanza, nulla da altre fonti. Alla fine si è trattato probabilmente di semplici accertamenti fatti dall’Agenzia delle Entrate.