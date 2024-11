video suggerito

I conti di Riccardo Dose: “Ho fatto un milione di euro nell’ultimo anno, la metà arriva da YouTube” Classe 1994, Riccardo Dose è attivo sui social da oltre 10 anni. Fa parte dei creator gestiti da Doom, l’agenzia di management di Fedez. Nel suo ultimo video ha voluto spiegare ai suoi follower quali sono e da dove arrivano i suoi guadagni: è interessante notare come YouTube stia diventando una fonte di entrate sempre più importante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Riccardo Dose è uno dei creator italiani con la carriera più lunga. Classe 1994, originario di Pordenone, è diventato noto sui social per i suoi video. Difficile inquadrare un genere preciso, stando molto laghi possiamo dire che parliamo di genere comedy. Scorrendo i suoi video però c’è un po’ di tutto, dai vlog alle reaction ad altri contenuti. È attivo soprattutto su YouTube: qui ha pubblicato il primo video nel 2013. Ora 2,7 milioni di iscritti ed è seguito da Doom, l'agenzia di Fedez. In uno dei suoi ultimi contenuti Dose ha voluto spiegare ai suoi follower da dove arrivano i suoi guadagni. Tendenza nota.

Il tema “guadagni” o comunque quello dei “soldi” sono diventati negli ultimi anni sempre più presenti sulle piattaforme. Il motivo o i motivi per cui questo sta succedendo sono interessanti da analizzare. C’è l’età dei creator e del loro pubblico che si sta alzando e c’è forse la voglia di mostrare quanti soldi girano attorno a professioni ancora considerate poco sicure. Ma forse c’è anche un altro dato, da parte del pubblico.

Questi video registrano sempre ottime interazioni: in un periodo in cui in Occidente il potere di acquisto sta crollando non è difficile immaginare che si cerchino alternative diverse per guadagnare. In passato su Fanpage.it avevamo controllato i fatturati anche di altri creator, come Donato De Caprio o Martina Strazzer.

Quanto guadagna Riccardo Dose: il punto di YouTube

Stando a quanto spiega nel video, Riccardo Dose solo nel 2024 ha fatturato oltre un milione di euro. Spiega che solo da gennaio a ottobre le collaborazione con i brand hanno fruttato 196.000 euro e il suo spettacolo a teatro 300.000 euro. La cosa più interessante però sembra essere YouTube: Dose spiega che YouTube gli ha fruttato negli ultimi 10 mesi 613.000 euro. Più, stando alle sue parole, di tutto il 2023 quando si era fermato a 728.000 euro. Parliamo, meglio ricordarlo, sempre di lordo.

Il sistema di pagamento di questa piattaforma negli ultimi anni è stato oscillante. C’erano periodi in cui pagava molto bene i creatori, altri in cui invece lasciava solo le briciole. Negli ultimi anni sembra sia diventata una fonte di guadagno centrale. Anche un altro creator, Lollolacustre, spiegava in un video che da YouTube derivava la maggior parte dei suoi guadagni.