Quanto ha guadagnato Martina Strazzer nell’ultimo anno con i gioielli di Amabile Martina Strazzer è la Ceo di Amabile SRL, un’azienda italiana che si occupa di vendere gioielli online. Classe 2000, è una delle giovani imprenditrici più note sui social. Su TikTok ha raccontato ai follower tutto il suo percorso, dai primi ordini assemblati in cameretta fino ai capannoni dove lavorano quasi 40 dipendenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Martina Strazzer, classe 2000, negli ultimi anni è diventato il caso più interessante di imprenditoria legata al mondo dei social. Partita da TikTok, ha fondato un brand di gioielli che è cresciuto a colpi di video diventati virali su questa piattaforma. Aveva raccontato la sua storai in un'intervista a Fanpage.it. Il brand si chiama Amabile e secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio al momento l’azienda ha 38 dipendenti. E soprattutto ha un fatturato milionario. In un evento organizzato da Osa Community alla fine del 2023, Martina Strazzer ha diffuso i numeri della crescita del brand. Nel 2020 era di 65.000 euro, nel 2021 di 350.000 euro, nel 2022 i 4 milioni di euro. Nel 2023 il fatturato, dice sempre Strazzer, doveva arrivare a 10 milioni di euro.

Fanpage.it nel novembre 2023 aveva analizzato i vecchi fatturati di Strazzer. Per ragioni fiscali arrivavano fino al 2022, ora però è possibile farlo anche con quelli del 2023. Come vedrete il fatturato di Amabile SRL, l’azienda di riferimento di Amabile non ha raggiunto la soglia dei 10 milioni. Lasciamo però una premessa: è possibile infatti che Strazzer nel suo discorso si riferisse più in generale alle aziende del gruppo. In questo caso il fatturato di Amabile Srl sarebbe solo una parte di quello complessivo.

L’aumento del fatturato di Amabile Srl tra il 2022 e il 2203 è sensibile. Nel 2022 Amabile Srl fatturava 3.210.914 euro. Nel 2023 è salito a 6.037.159 euro. Visto che Amabile Srl è prima di tutto un e-commerce, la maggior parte dei costi viene assorbita dalla voce “materie prime”. Nel 2023 solo per queste forniture Amabile Srl ha speso 2.031.435 euro. I costi per il personale invece sono stati di 471.729 euro, di cui 371.931 euro di stipendi. Interessanti gli utili. Anche in questo caso è stato registrato un aumento netto degli utili. Sono passati da 567.897 euro nel 2022 a 938.380 euro nel 2023. Molto di questo si deve alla potenza mediatica generata dai canali social di Amabile e Martina Strazzer.

Citiamo solo i numeri di TikTok. Martina Strazzer sul suo profilo personale ha 1,6 milioni di follower. C’è poi un account secondario dove sono protagoniste le dipendenti di Amabile che arriva a 462.000 follower e un account più piccolo tutto in inglese dedicato al pubblico internazionale da 50.000 follower. Spesso Strazzer usa i canali social anche per raccontare come si lavora nella sua azienda. Con questi numeri Martina Strazzer si può considerare anche una creator di grosse dimensioni. I suo guadagni quindi non dipendono solo da Amabile ma anche da una serie di collaborazioni con aziende per eventi o campagne pubblicitarie.