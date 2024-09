video suggerito

Quanto guadagna Con Mollica o Senza: svelati i primi numeri di Donato De Caprio e Steven Basalari Con Mollica o Senza ha aperto come attività nel febbraio del 2023. La prima sede è stata a Napoli, poi sono arrivate le aperture di Milano e Roma. Ora sono disponibili i primi fatturati di Con Mollica o Senza da cui è possibile calcolare quanto guadagna questa attività. I due proprietari sono Donato De Caprio e Steven Basalari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Con Mollica o Senza è uno dei primi casi di attività commerciali nate in Italia direttamente da TikTok. Non solo. Forse è anche il caso di cui si parla di più insieme al brand Amabile di Martina Strazzer e NewMartina di Carmen Fiorito (no, non si chiama davvero Martina). La storia è arcinota: Donato De Caprio lavorava come salumiere da Ai Monti Lattari, locale di Napoli specializzato in affettati e formaggi. Inizia a riprendersi mentre prepara i panini. I suoi video su TikTok diventano virali, anche Bella Hadid diventa sua fan. Dopo l’esplosione sui social De Caprio insieme a Steven Badalri fondano i loro brand: Con Mollica o Senza.

Al momento i due hanno tre negozi in Italia: Napoli, Roma e Milano. Più una dark kitchen, un locale dedicato solo al delivery. Su questa però ci sono meno informazioni. La società è registrata ma non ci sono annunci ufficiali. Ma come sta andando l’attività? Certo, non ci sono più le file delle inaugurazioni. A Milano nel primo giorno di attività Con Mollica o Senza aveva dovuto chiudere prima visti i problemi di ordine pubblico causati dai clienti. Eppure dai primi bilanci depositati sembra che i dati non siano affatto male.

Il primo bilancio di Con Mollica o Senza: il fatturato

Partiamo dalla sede principale: Napoli. Con Mollica o Senza ha aperto ufficialmente come attività il 2 febbraio del 2023. Il capitale sociale è di 10.000 euro, diviso esattamente a metà tra Donato De Caprio e Steven Basilari. Il primo fatturato è stato di 1.496.712 euro. Partendo da qui per calcolare gli utile bisogna togliere i costi. La voce principale di spesa sono le materie prime che ammontano per tutto il primo anno di attività a 546.075 euro. A cui seguono i servizi che in totale arrivano a 202.378 euro e i costi per il personale, 177.725 euro.

Togliendo poi tutti gli altri costi più piccoli e le tasse da pagare sulle attività, secondo il conto economico depositato alla Camera di Commercio risulta che l’utile sia arrivato a 371.911 euro. Un ottimo esordio per un attività. Certo, il marketing di Con Mollica o Senza è legato molto ai social, specie TikTok. Nei prossimi mesi bisognerà capire quanto riuscirà a reggere questo modello.

Come strategia di business sembra che Donato De Caprio e Steven Basalari abbiano scelto di aprire una società diversa per ogni sede. Troviamo infatti anche Con Mollica o Senza Milano, con un fatturato arrivato nel 2023 a 791.221 euro. Un dato relativo a soli tre mesi di attività, visto che ha aperto l’8 ottobre. E Con Mollica o Senza Roma, l’ultimo locale aperto. Al momento per questa società non è ancora disponibile un fatturato visto che è stato avviato nel marzo 2024.

I dati dei social di Con Mollica o Senza

I numeri suoi social di Con Mollica o Senza notevoli. Partiamo dal profilo personale dei suoi proprietari. Steven Basilari, imprenditore bresciano classe 1992, ha 1,1 milioni di follower su TikTok e 1 milione di follower su Instagram. Donato De Caprio ha 4,3 milioni di follower su TikTok e 325.000 su Instagram. Con Mollica o Senza ha oltre 500.000 follower su Instagram.