Cosa c’è dietro i guadagni di Sophie, star di OnlyFans: “Un iscritto ha donato 4,7 milioni di dollari”

Sophie Rain, classe 2004, ha spiegato su X che negli ultimi 12 mesi ha guadagnato oltre 43 milioni di dollari da OnlyFans. Nonostante gli screenshot su questa cifra c'è qualche dubbio: parlare di guadagni stellari spesso è un'ottima forma di marketing.

A cura di Valerio Berra

Quanto si guadagna su OnlyFans? Ad ascoltare chi si è costruito un seguito tanto. A guardare meglio nella vita delle persone che lo raccontano le cose sono sempre più complesse. Il 28 novembre Sophie Rain, classe 2004, ha pubblicato su X gli screenshot del suo profilo OnlyFans dove vengono svelati i guadagni del suo ultimo anno. Cifra alta. In 12 mesi Sophie Rain avrebbe guadagnato in tutto oltre 43 milioni di dollari, lordi.

Secondo gli ultimi dati diffusi da OnlyFans il giro di affari della piattaforma dedicata ai contenuti per adulti continua a crescere. Nel 2023 i ricavi sono arrivati a 6 miliardi di dollari. Il sistema è ormai noto. Gli iscritti pagano un abbonamento mensile fisso per accedere ai contenuti pubblicati da un creator e poi pagano quote a discrezione del creator per accedere a contenuti dedicati. Sul costo degli abbonamenti la piattaforma prende il 20%.

I dubbi sui guadagni di Sophie Rain

Dietro queste cifre e la promessa di guadagnare migliaia di dollari da casa con uno sforzo accettabile c’è ovviamente un mondo. Ci sono agenzie che sfruttano i creator e persone che lavorano come intermediari per vendere più contenuti possibili ai clienti. Senza contare che solo una percentuale piccolissima di creator riesce ad arrivare a buoni guadagni.

L’esperienza su OnlyFans della maggior parte dei creator è stare sulla piattaforma qualche mese e vendere foto che non verranno mai cancellate da internet per due soldi. Ed è proprio da tutto questo che partono i dubbi sui guadagni di Sophie Rain. Forse troppo alti, anche per questa piattaforma. C’è da dire che almeno la creator è coerente, visto che aveva detto in passato di guadagnare circa 4 milioni di dollari al mese.

Il marketing dei soldi: parlare di ricavi milionari funziona sempre

Sophie ha un seguito molto largo. Su Instagram 5,4 milioni di follower e i suoi contenuti, non molto di più di foto in posa e balletti, hanno una buona reach. Un video di lei che scende in spiaggia pubblicato il 24 novembre ha fatto oltre 500.000 like. Ora che ha rivelato i suoi guadagni però il suo nome è arrivato su decine di testate, nazionali e internazionali. Parlare di soldi, soprattutto in questi termini, è sempre una buona strategia di marketing.

Le mance da 4,7 milioni di dollari

Il contenuto più interessante pubblicato da Sophie però è uno degli ultimi. Ammesso che anche questo sia vero. Qui si vedono tutte le mance donate da un singolo iscritto. Il suo nome è Charley. In 11 mesi si legge che ha donato oltre 4,7 milioni di dollari. Tutti da solo. Nei dettagli mostrati da Sophie ci sono anche le spese singole. 84 dollari in 11 mesi per gli abbonamenti, circa 278.000 dollari per i messaggi privati e poi 4,4 milioni di dollari a parte. Tutti in mance.