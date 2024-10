video suggerito

Quanto guadagna Mady Gio con OnlyFans e perché è accusata di frode fiscale Mady Gio, 29 anni, è una creator nota su OnlyFans. Negli ultimi giorni è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per una vicenda che riguarda tasse non pagamente e il cambiamento della residenza fiscale. Secondo le accuse in due anni avrebbe guadagnato oltre 1,5 milioni di euro: soprattutto da OnlyFans.

A cura di Valerio Berra

Mady Gio ha 11 profili social. Alcuni non funzionano, altri hanno un numero di follower trascurabile. Tre sono davvero importanti. Il primo è Instagram, dove dichiara 1,5 milioni di follower. Il secondo è OnlyFans, qui non vediamo gli iscritti ma possiamo vedere il numero di contenuti pubblicati: 700 foto e 190 video. Abbonamento mensile: 14 dollari. Il terzo è Fansly, piattaforma simile a OnlyFans, probabilmente solo un backup in caso di ban: 7.000 follower per un abbonamento che costa 5 dollari al mese.

Questi numeri sono tutti in chiaro. Quelli che si dovranno ancora capire sono quelli del fisco. Mady Gio è stata denunciata per evasione fiscale, una denuncia arrivata dopo le indagini della Guardia di Finanza. Tutto è legato al cambio di residenza. Filip Madalina Ioana, vero nome di Mady Gio, avrebbe spostato la residenza anagrafica in Svizzera senza spostare anche quella fiscale. Per adesso la creator rifiuta tutte le accuse: “Ricostruzioni fantasiose”.

I soldi di OnlyFans: quanto si guadagna dalle iscrizioni

Le tariffe sono personali. Per abbonarsi a un profilo OnlyFans si paga un fisso al mese. Come tutti is servizi di abbonamento a contenuti in streaming le offerte cambiano in base all’estensione. Nel caso di Mady Gio abbiamo 14 dollari per 31 giorni, 57,75 dollari per tre mesi, 105 dollari per sei mesi. Spesso si trovano abbonamenti in sconto, offerte o altri formule care al marketing.

OnlyFans prende un 20% di commissione da questi abbonamenti. Oltre a questo canale ci sono poi le donazioni private, i contenuti scambiati con gli utenti e tutto quello che serve per gonfiare i guadagni. Questo vuol dire che per un abbonamento mensile a Mady Gio arrivano in tasca 11,2 dollari. Secondo il racconto di molte creator è qui che si vedono i guadagni maggiori. Secondo la Guardia di Finanza tra il 2021 e il 2022 Mady Gio avrebbe guadagnato 1,5 milioni di euro.

Parliamo quindi di una media di fatturato in due anni di 750.000 euro. Certo, non abbiamo la certezza che arrivino tutti da OnlyFans. Guardando i suoi social però l’unico canale che potrebbe aver monetizzato è Instagram, visti i follower. Su YouTube ci sono 10.000 iscritti ma non compaiono video da mesi, anche su Twitch c’è un buon seguito ma anche mancano i video recenti trasmessi in streaming.