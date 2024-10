La star di OnlyFans Mady Gio indagata per evasione fiscale si difende: “Ho sempre pagato le tasse”

video suggerito

"Ho sempre pagato le tasse sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022″. Così si difende Mady Gio, al secolo Filip Madalina Ioana, 29 anni, celebrità di Only Fans ora accusata di aver evaso al fisco circa 1,5 milioni di euro di guadagni.

Per le Fiamme gialle di Varese la content creator di Cassagno Magnago avrebbe infatti spostato la residenza in Svizzera per pagare meno tasse, senza in realtà ottenere l'effettiva residenza fiscale al di fuori dell'Italia: i finanzieri hanno quindi denunciato Filip Madalina Ioana alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per il reato di dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022, e le sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di Irpef evasa. Mady Gio, inoltre, avrebbe evaso anche il pagamento di 360mila euro di tassa etica, un'addizionale Irpef del 25 per cento attualmente prevista in Italia per chi produce, distribuisce e/o vende materiale pornografico.

"Leggo articoli di giornale che riferiscono di un'accusa di evasione fiscale a mio carico", ha fatto sapere la donna, difesa dall'avvocato Riccardo Lanzo. "È stato violato il mio diritto alla riservatezza, si tratta solo di accuse per cui ho già dato mandato ai miei legali di difendermi in tutte le opportune sedi. Leggo solo di ricostruzioni fantasiose sul mio conto. Mi auguro che quando tutta la vicenda si chiuderà in niente sui giornali mi sarà riservato lo stesso spazio", le parole della creator di contenuti per adulti, in passato protagonista di un videoclip di Fabri Fibra.