La Nasa diffonde gli ultimi aggiornamenti sugli astronauti bloccati nello Spazio: cosa sappiamo

Williams e Wilmore sono due astronauti esperti. Il 5 giugno 2024 sono partiti per la missione The Crew Flight Test, un test per Boeing Starliner, il vettore costruito da Boeing per portare gli astronauti in orbita. Dopo il lancio qualcosa è andato storto e il rientro è stato posticipato a marzo 2025.

A cura di Elisabetta Rosso

Dovevano rientrare sulla Terra a giugno 2024, e invece Butch Wilmore e Suni Williams, i due astronauti di Boeing Starliner, sono ancora bloccati nello Spazio. Il ritorno è stato posticipato più volte dopo una serie di problemi tecnici, prima giugno, poi febbraio, infine marzo 2025. Manca circa un mese. Mentre aspettano il ritorno, Wilmore e Williams continuano a lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Hanno svolto esperimenti scientifici, attività di manutenzione e ora anche la prima passeggiata spaziale insieme.

I due astronauti hanno rimosso un'antenna rotta e pulito l'esterno della ISS per cercare tracce di microbi ancora vivi dopo il lancio dalla Terra e fuoriusciti dalle prese d'aria. Williams ha anche stabilito un nuovo record per un'astronauta. Con nove passeggiate spaziali, è diventata la donna che ha camminato per più tempo nello Spazio. L'astronauta Peggy Whitson, ora in pensione, deteneva il vecchio record di 60 ore e 21 minuti.

Cos'è successo durante la missione Boeing Starliner

Williams, 61 anni, e Wilmore, 58 anni, sono due astronauti esperti. Il 5 giugno 2024 sono partiti per la missione The Crew Flight Test. Doveva essere un test per Boeing Starliner, il vettore costruito da Boeing per portare gli astronauti in orbita, poi qualcosa è andato storto. I problemi sono iniziati con l'attacco alla ISS. Ci sono state perdite di elio e strani rumori che hanno messo in dubbio i parametri di sicurezza. La missione prima si estesa di qualche giorno, poi di qualche settimana e ancora di qualche mese. Il rientro ora è previsto per marzo 2025.

In realtà la capsula Dragon di Space X, che li riporterà a casa, si è già agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con a bordo l'astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta russo Alexander Gorbunov. La Boeing Starliner invece è tornata sulla Terra il 7 settembre 2024. Boeing e Nasa stanno analizzando tutti i dati a disposizione per capire cosa sia successo alla capsula.

La vita di Williams e Wilmore sulla ISS

La lista dei lavori svolti sulla IIS è lunga, dal sequenziamento genico, agli esperimenti sui "microscopi lunari", hanno anche sostituito una pompa per un sistema che converte l'urina degli astronauti in acqua, prelevato campioni di microbi raccolti dai sistemi idrici della ISS e studiato la produzione di fibre ottiche, ha spiegato la NASA. "Wilmore ha esplorato come sostanze specializzate si gelifichino e si ingrossino, portando forse a progressi nei settori farmaceutico, alimentare e della stampa 3D".

Oltre al lavoro assegnato e agli esperimenti scientifici da portare a termine i due astronauti hanno preparato pizze nella cucina della ISS, situata all'interno del modulo Unity, e si sono travestiti da pirati per festeggiare il compleanno di Williams. Continuano ad allenarsi due ore al giorno per prevenire la perdita di massa muscolare, e sentono familiari e amici via mail.

Il rientro posticipato degli astronauti

Il rientro posticipato ha alimentato la retorica "del non ritorno", la Nasa però ha spiegato che"i ritardi fanno parte della routine dei voli spaziali". Come confermano gli esperti non c'è nulla di strano nel posticipare il rientro, soprattutto durante i voli spaziali sperimentali, come nel caso di Boeing. "È definita una missione di prova, si chiama volo di prova con equipaggio e una delle cose è gestire problemi imprevisti", ha spiegato Jerry Stone, associato senior dello Space Studies Institute e autore di One Small Step.

"Abbiamo utilizzato strategicamente il tempo extra per aprire la strada ad alcune attività critiche della stazione, completando la preparazione per il ritorno di Butch e Suni sulla Starliner e ottenendo preziose informazioni sugli aggiornamenti del sistema che vorremo apportare per le missioni post-certificazione" ha aggiunto Steve Stich, responsabile del programma di equipaggio commerciale della Nasa.

I danni alla navicella sono stati sfruttati anche da Elon Musk che in un post su X ha scritto: "Il Presidente degli Stati Uniti ha chiesto a SpaceX di riportare a casa il prima possibile i 2 astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale. Lo faremo. È terribile che l'amministrazione Biden li abbia lasciati soli così a lungo." Il rientro di Williams e Wilmore, indipendentemente da qualsiasi presidente degli Stati Uniti, era già programmati da mesi.

La Nasa in un post su X ha spiegato: "Stiamo lavorando per far rientrare in orbita in sicurezza gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore della Crew-9 di SpaceX il prima possibile, e stanno anche preparando il lancio della Crew-10 per completare il passaggio di consegne tra le spedizioni."