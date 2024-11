Le foto degli astronauti bloccati nello Spazio sollevano preoccupazioni sulla loro salute

video suggerito

Williams e Wilmore sono due astronauti esperti. Lo scorso 5 giugno sono partiti per la missione The Crew Flight Test che doveva durare otto giorni, a causa di problemi tecnici il ritorto sulla Terra è stato posticipato a febbraio 2025.

A cura di Elisabetta Rosso

I due astronauti Butch Wilmore e Suni Williams bloccati sulla ISS

Gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore sono bloccati nello Spazio da inizio giugno. Dovevano trascorrere otto giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e invece torneranno sulla Terra a febbraio 2025 a causa di un problema tecnico. Il prolungamento potrebbe causare danni alla salute e i medici hanno sollevato nuove preoccupazioni.

“Quello che vediamo nelle foto sono i volti e i corpi di persone che stanno sperimentando lo stress naturale di vivere ad un’altitudine molto alta e in una cabina pressurizzata per lunghi periodi”, ha spiegato il dottore Vinay Gupta al Daily Mail. "Molto probabilmente si trovano in uno stato di deficit calorico significativo", il corpo umano infatti brucia più calorie nello spazio non solo a causa delle basse temperature, ma anche perché la pressione parziale dell’ossigeno è inferiore a quella che ci sarebbe sul livello del mare. "Non solo uno dei problemi più comuni per chi trascorre tempo nello Spazio è l‘atrofia muscolare", ha spiegato Gupta.

La missione Boeing Starliner

Williams, 61 anni, e Wilmore, 58 anni, sono due astronauti esperti. Lo scorso 5 giugno sono partiti per la missione The Crew Flight Test. Doveva essere un test per la Boeing Starliner, il vettore costruito da Boeing per portare gli astronauti in orbita, poi qualcosa è andato storto.

I problemi sono iniziati con l'attacco alla ISS. Tra questi, dubbi sui parametri di sicurezza, perdite di elio, e rumori strani. La missione prima si estesa di qualche giorno, poi di qualche settimana e ancora di qualche mese. Il rientro ora è previsto per febbraio 2025.

La capsula Dragon di Space X, che li riporterà a casa, si è già agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con a bordo l'astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta russo Alexander Gorbunov. La Boeing Starliner invece è tornata sulla Terra il 7 settembre. Ora Boeing e Nasa analizzeranno tutti i dati a disposizione per capire cosa sia successo alla capsula.

Cosa succede al nostro corpo quando siamo nello spazio

La perdita di densità ossea e della massa muscolare sono tra i principali problemi per gli astronauti che trascorrono un periodo prolungato nello Spazio. Il Centro di Medicina spaziale del Baylor College of Medicine ha spiegato che "gli astronauti subiscono una diminuzione della massa muscolare, della forza e della resistenza perché muoversi richiede una riduzione del lavoro dalle gambe e dalla schiena".

I muscoli quindi rischiano di indebolirsi progressivamente fino ad atrofizzarsi, "per contrastare questa eventualità che gli astronauti dell'ISS devono sottoporsi a un rigoroso regime di esercizi".

Il cambiamento di gravità può causare anche problemi agli occhi. La "Space-Associate Neuro-ocular Syndrome (SANS)", è una sindrome che colpisce spesso gli astronauti, e causa gonfiore nella parte posteriore dell'occhio, che chi vede a chiazze, oppure sfocato.

Uno studio dell'Università del Michigan nel 2017 aveva mostrato come un periodo prolungato lontano dalla Terra causasse strani aumenti o diminuzioni della materia grigia, la componente tissutale del sistema nervoso centrale. Anche in questo caso la colpa sembra essere la microgravità.

Perché per una donna è più rischioso

Uno studio della NASA nel 2014 ha rilevato che le donne hanno una maggiore perdita di volume del plasma sanguigno rispetto agli uomini durante il volo spaziale. Questa perdita provoca un aumento temporaneo del tasso metabolico, e il corpo perde peso perché si trova sotto sforzo.

Non solo, altro studio pubblicato dalla Ball University nel 2023 ha scoperto che le donne perdono più muscoli rispetto agli uomini in un ambiente di microgravità.