I due astronauti bloccati nello Spazio potranno tornare sulla Terra: “Partita la missione di recupero” Il rientro posticipato ha alimentato la retorica “del non ritorno”, eppure, come spiega la Nasa, i ritardi fanno parte della routine dei voli spaziali. Ora Butch Wilmore e Suni Williams verrano caricati sulla capsula di SpaceX e riportati sulla Terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

I due astronauti Butch Wilmore e Suni Williams bloccati sulla ISS

La capsula Dragon di Space X è partita da Cape Canaveral diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nella capsula ci sono due posti vuoti, uno per Butch Wilmore e uno Suni Williams. I due astronauti di Boeing Starliner sono bloccati nello spazio da mesi, se tutto andrà secondo i piani, grazie al lancio di SpaceX, potranno rientrare a febbraio 2025.

L'astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta russo Alexander Gorbunov in questo momento stanno ora volando con nuovi rifornimenti per Butch e Suni. La loro capsula la Dragon di Space X sarebbe dovuta partire giovedì', il lancio è stato ritardato a causa dell'uragano Helene, che ha causato gravi danni in Florida, a nord della Georgia, in Tennessee e nelle Caroline. La capsula Dragon dovrebbe attraccare con la ISS oggi intorno alle 21:30 Greenwich Mean Time (GMT).

Cosa è successo alla Boeing Starliner

La capsula di Boeing Starliner è stata lanciata il 5 giugno 2024 da Cape Canaveral, in Florida. La missione sarebbe dovuta durare 8 giorni, ma qualcosa è andato storto. Una volta attraccata alla ISS sono cominciati i problemi. Dubbi sui parametri di sicurezza, perdite di elio, e rumori strani. La missione prima si estesa di qualche giorno, poi di qualche settimana e ancora di qualche mese.

Wilmore, 61 anni, e Williams, 58 anni, sono i primi a viaggiare su un Boeing Starliner. L'obiettivo della missione consisteva infatti nel testare la navicella durante un viaggio spaziale.

Il rientro posticipato ha alimentato la retorica "del non ritorno", eppure, come spiega la Nasa, "i ritardi fanno parte della routine dei voli spaziali". Come spiegano gli esperti non c'è nulla di strano nei ritardi durante i voli spaziali sperimentali. "È definita una missione di prova, si chiama volo di prova con equipaggio e una delle cose è gestire problemi imprevisti", ha spiegato Jerry Stone, associato senior dello Space Studies Institute e autore di One Small Step.

Perché la Boeing Starliner è tornata sulla Terra senza i suoi astronauti

Dopo aver rivelato i danni sono inizuate le operazioni di recupero. La Boeing Starliner è già tornata sulla Terra. È arrivata nel deserto del New Mexico il 7 settembre. “Il volo spaziale è rischioso, anche nella sua più sicura e persino nella sua più normale routine, e un volo di prova, per natura, non è né sicuro né di routine" ha spiegato l’amministratore della NASA Bill Nelson in una conferenza stampa.

"La decisione di tenere Butch e Suni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e portare a casa Boeing Starliner senza equipaggio è il risultato di un impegno per la sicurezza”. Ora Boeing e Nasa analizzeranno tutti i dati a disposizione per capire cosa sia successo alla capsula.