Perché gli astronauti del Boeing Starliner non sono davvero bloccati nello Spazio

A cura di Elisabetta Rosso

Se tutto fosse andato secondo i piani Butch Wilmore e Suni William sarebbero dovuti rientrare sulla Terra il 26 giugno. E invece i due astronauti della missione Crew Flight Test per il Starliner Program di Boeing sono ancora nello spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il rientro posticipato ha alimentato la retorica "del non ritorno", eppure, come spiega la Nasa, "i ritardi fanno parte della routine dei voli spaziali".

Non solo, come ha sottolineato Steve Stich, responsabile del programma di equipaggio commerciale della Nasa: "Il veicolo è in buone condizioni. Voglio chiarire che Butch e Suni non sono bloccati nello spazio", ha poi aggiunto che gli ingegneri stanno identificando e risolvendo i problemi, "né l'equipaggio né la capsula sono in pericolo".

La missione Starliner

La navicella è partita il 5 giugno 2024, dopo anni di ritardo, con a bordo Butch Wilmore e Suni Williams, astronauti della Nasa. Nonostante i guasti ai propulsori è riuscita a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Una prima perdita di elio è stata rilevata prima del decollo, le altre due quando la navetta era già in orbita. “Abbiamo rilevato un altro paio di perdite di elio”, aveva riferito il controllo della missione ai due astronauti, prima di chiudere le valvole.

L'obiettivo della missione è ottenere tutte le certificazioni necessarie per diventare partner della Nasa e far parte del Commercial Crew Program. La speranza è che Starliner lavori insieme al Crew Dragon di SpaceX per effettuare consegne regolari di carico ed equipaggio alla ISS.

"Il feedback dell'equipaggio è stato straordinariamente positivo e sanno che ogni piccolo apprendimento che facciamo durante il Crew Flight Test migliorerà e affinerà la nostra esperienza per i futuri equipaggi", ha spiegato Mark Nappi, vicepresidente e responsabile del programma Starliner Program di Boeing.

Cosa sta succedendo sulla ISS

"Starliner si sta comportando bene in orbita mentre è ancorato alla stazione spaziale", ha sottolineato Stich. "Stiamo utilizzando strategicamente il tempo extra per aprire la strada ad alcune attività critiche della stazione, completando la preparazione per il ritorno di Butch e Suni sulla Starliner e ottenendo preziose informazioni sugli aggiornamenti del sistema che vorremo apportare per le missioni post-certificazione."

Il commento degli esperti

Come spiegano gli esperti non c'è nulla di strano nei ritardi durante i voli spaziali sperimentali. "È definita una missione di prova, si chiama volo di prova con equipaggio e una delle cose è gestire problemi imprevisti", ha spiegato Jerry Stone, associato senior dello Space Studies Institute e autore di One Small Step.

Mike Massimino, astronauta della NASA in pensione che ha volato sullo Space Shuttle nel 2002 e nel 2009 per riparare il telescopio spaziale Hubble, ha aggiunto: "Dal mio punto di vista di ingegnere astronauta, è stato un volo di prova di successo. Non c'è motivo di far tornare l'equipaggio prima se hanno le scorte, e ce l'hanno, e la navicella è stabile. Penso che questa sia una buona cosa, un'opportunità per risolvere davvero i problemi."