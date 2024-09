La capsula Starliner torna dallo Spazio dopo tre mesi: dentro mancano i suoi astronauti

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Il caso della capsula Boeing Starliner è forse l’incidente più grave nella storia dell’esplorazione spaziale di questo 2024. La capsula è stata lanciata il 5 giugno 2024 da Cape Canaveral, in Florida. La Nasa aveva organizzato questa missione con Boeing, il partner che avrebbe dovuto garantire all’agenzia statunitense una nuova capsula in grado di andare nello Spazio. Al momento l’unica che permette di farlo è la Crew Dragon di SpaceX. La missione si chiamava Boeing Crew Flight Test. Aveva due astronauti a bordo: Barry E. Wilmore e Sunita Williams. Entrambi esperti, con diverse missioni alle spalle.

Teoricamente la missione doveva durare 8 giorni. La capsula aveva in programma di arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e poi tornare indietro. Qualcosa però è andato storto. Una volta attraccata alla ISS sono cominciati i problemi. Dubbi sui parametri di sicurezza, perdite di elio, addirittura rumori non esattamente chiari. La missione prima si estesa di qualche giorno, poi di qualche settimana e ancora di qualche mese. Oggi la Boeing Starliner è tornata sulla Terra. È arrivata nel deserto del New Mexico mentre erano appena passate le 23:00. Barry E. Wilmore e Sunita Williams sono rimasti nello Spazio.

La scelta di far tronare gli astronauti con SpaceX

I tecnici che hanno lavorato alle simulazioni del rientro per la capsula Starliner hanno stabilito che non c’erano i parametri minimi per garantire un ritorno in sicurezza. Barry E. Wilmore e Sunita Williams hanno dovuto prolungare la loro permanenza sulla ISS: torneranno, se tutto va bene agli inizi del 2025 e saranno trasporti proprio da una capsula di SpaceX. Doveva restare nello Spazio solo 8 giorni, alla fine ci staranno 8 mesi.

Ora Boeing e Nasa analizzeranno tutti i dati a disposizione per capire cosa sia successo alla capsula. In ogni caso la Starliner è riuscita a completare con successo il ritorno sulla Terra: il viaggio è stato portato a termine senza problemi. Secondo la BBC Barry e Sunita invece hanno ottenuto a luglio un primo carico di rifornimenti e altri sono in programma prima del ritorno.