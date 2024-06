Parte la prima missione spaziale di Boeing con equipaggio a bordo: il video del lancio di Starliner Alle 16.53 (ore italiane), dalla base di Cape Canaveral, in Florida, è stato lanciato il primo vettore spaziale di Boeing con equipaggio a bordo. Dopo diversi tentativi falliti, Starliner è finalmente in orbita: dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo 28 ore di viaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La terza volta è quella buona: lo Starliner della Boeing è finalmente è partito. Dopo diversi rinvii, oggi, mercoledì 5 giugno 2023, alle 16:52 (ore italiane), il vettore Crew Space Transportation (Cst) – 100 Starliner (questo è il nome per intero) è stato lanciato con successo dalla base della Space Force Station di Cape Canaveral, in Florida (Stati Uniti).

La missione spaziale Starliner è la prima di Boeing a mandare nello Spazio una navicella con equipaggio a bordo: il taxi spaziale con a bordo i due astronauti della Nasa, Butch Wilmore e Suni Williams, dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), a 400 chilometri dalla superficie terrestre, dopo 25 ore di viaggio, alle 18.15 (ore italiane) di giovedì 6 giugno.

Il lancio dello Starliner

Questa volta tutto è andato come previsto, senza intoppi o ritardi. Come da programma il lancio della capsula spaziale è avvenuto alle 16.52 (ore italiane) con un razzo Atlas V della United Launch Alliance.

Leggi anche Fallisce il lancio di Starliner: la navicella Boeing che doveva portare due astronauti nello Spazio

Un volta raggiunta la stazione spaziale, i due astronauti della Nasa, il capitano Wilmore e Williams nel ruolo di pilota, rimaranno in orbita una settimana per effettuare tutti i test necessari per ottenere l'autorizzazione dell'agenzia spaziale. Il ritorno è previsto per il 14 giugno 204.

I tentativi precedenti

Boeing, la principale azienda aerospaziale del mondo aveva fissato il lancio di Starliner con equipaggio a bordo il 6 maggio 2024. Tuttavia, un'anomalia nel razzo che avrebbe dovuto accompagnare la capsula in orbita ha spinto i tecnici a interrompere tutto a nemmeno due ore dall'orario fissato per il lancio. Ancora più deludente è stato il secondo tentativo di lancio, quello in programma l'1 giugno, quando l'operazione è stata annullata solo una manciata di minuti prima del lancio effettivo.

La sfida con Space X

Con la missione Starliner, Boeing punta a competere con Space X di Elon Musk nella gara delle aziende private alla conquista dello Spazio, anche se con grande fatica. Solo qualche mese fa, a marzo 2024, l'azienda di Musk ha lanciato con successo Starship, il prototipo dell’astronave che promette di portare l’uomo su Marte. Il risultato portato a casa oggi da Boeing era stato già raggiunto da Musk nell'ormai lontano 2020, quando Space X mando in orbita Crew Dragon, la sua prima capsula spaziale con equipaggio a bordo.