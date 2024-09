video suggerito

Suono misterioso rilevato nella navetta Starliner attraccata alla ISS, non si sa cosa sia: ascoltalo Dalla navetta Boeing Starliner attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) proviene uno strano e inquietante suono ripetitivo, simile al ping di un sonar. L'ex astronauta Chris Hadfield ha affermato su X che questo è uno dei rumori che non vorrebbe sentire sulla sua astronave. Ascoltalo.

A cura di Andrea Centini

La Boeing Starliner attraccata alla ISS. Credit: NASA Johnson Space Center

Uno strano e inquietante suono ripetuto, con una frequenza molto precisa, è stato udito provenire dalla navetta Starliner della Boeing, attraccata da circa tre mesi alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il rumore viene emesso da un altoparlante, ma al momento non si sa esattamente da cosa sia provocato. Ciò che è certo è che si tratta dell'ennesima circostanza sfortunata – se così si può dire – a coinvolgere la navicella del colosso aerospaziale americano, che a giugno sarebbe dovuta ripartire verso la Terra col suo equipaggio (dopo otto giorni di missione) e invece dopo mesi si trova ancora lì. Durante il viaggio di andata, infatti, gli ingegneri della NASA rilevarono perdite di elio e alcuni problemi ai razzi di controllo. Fortunatamente l'attracco al laboratorio orbitante è avvenuto in modo regolare, ma l'agenzia aerospaziale statunitense si è presa diverso tempo per analizzare i dati e decidere se far rientrare la navetta col suo equipaggio (i due astronauti Butch Wilmore e Suni Williams) oppure vuota.

Lo scorso 24 agosto la NASA ha deciso che per motivi di sicurezza la Starliner tornerà senza equipaggio il prossimo sabato 7 settembre, mentre i due astronauti saranno costretti a restare sulla stazione spaziale fino a febbraio 2025 (otto mesi invece di 8 giorni), in attesa di un passaggio di ritorno a bordo della navetta Dragon di SpaceX. Uno smacco enorme per Boeing, considerando che la missione della Starliner serviva proprio a certificare l'azienda come secondo partner ufficiale della NASA – dopo quella di Elon Musk – per il trasporto degli astronauti; evidentemente c'è ancora del lavoro da fare. Ora si è aggiunta anche la “grana” del misterioso suono proveniente dalla navetta, molto simile al ping del sonar di un sommergibile. A farlo notare è stato proprio l'astronauta Butch Wilmore, che ha segnalato la questione al centro di comando di Houston. “Ho una domanda su Starliner. C'è uno strano rumore proveniente dall'altoparlante. Non so cosa lo stia causando”, ha spiegato l'astronauta, come si può ascoltare dall'audio della conversazione con i tecnici estrapolato dal meteorologo Rob Dale, che lo ha condiviso sul forum ufficiale del portale NASA SpaceFlight. È stato caricato sul canale specializzato YouTube “The LaunchPad”.

I tecnici della NASA hanno descritto questo suono come un rumore pulsante, molto simile al ping emesso da un sonar. Wilmore ha risposto alla NASA che la palla ora è in mano a loro e che lui e i suoi compagni sulla ISS sono in attesa di una risposta, qualora ne fossero venuti a capo. Se il comandante della Starliner è sembrato piuttosto tranquillo in merito a questo strano suono, meno rassicuranti risultano le parole di Chris Austin Hadfield, ex astronauta canadese ritiratosi dall'attività circa 10 anni fa, ma ancora molto attivo sui social nel commentare le missioni spaziali. “Ci sono diversi rumori che preferirei non sentire all'interno della mia astronave, incluso questo che sta producendo adesso la Boeing Starliner”, ha scritto perentoriamente Hadfield, il primo canadese a effettuare un'attività extraveicolare (EVA), una cosiddetta passeggiata spaziale. Qui di seguito potete leggere il suo post e ascoltare il suono.

Come indicato, al momento non è chiaro da cosa sia provocato il suono misterioso, ma una spiegazione molto interessante è arrivata da un utente di Reddit. “Penso di sapere di cosa si tratta! Sembra un feedback audio atipico con un ritardo significativo. In realtà ho sentito un feedback simile a questo in circostanze molto specifiche, come in un ambiente estremamente silenzioso con un ritardo del ping enorme in una configurazione Internet molto lenta. Ad esempio, se si mettono un microfono e un altoparlante sui lati opposti di un magazzino molto silenzioso e poi si trasmette l'audio con un ritardo di 500 ms, il suono finale sarà esattamente questo", ha spiegato l'utente, evidentemente molto esperto di questi fenomeni. "Tra la Terra e la ISS avviene un ping di ritorno di 500 millisecondi, che è lo stesso ritardo tra questi impulsi che stiamo sentendo. È probabile che in qualche stanza chiusa e totalmente silenziosa della NASA ci sia un microfono aperto che trasmette il suono agli altoparlanti dello Starliner e che, dall'altra parte della stanza, rispetto al microfono, ci sia un altoparlante che riproduce il suono proveniente dallo Starliner con un ritardo enorme", ha chiosato.

In parole semplici, si tratterebbe di un semplice ciclo di feedback legato a microfoni aperti e latenza nella trasmissione dati tra la Terra e la stazione spaziale, che orbita a circa 400 chilometri di quota rispetto alla superficie terrestre. Insomma, nessun alieno o navetta in procinto di disintegrarsi. Chiaramente si tratta solo di un'ipotesi e si attende una conferma ufficiale da parte della NASA.