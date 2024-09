Pizza senza gravità e pirati: ecco come passano il tempo gli astronauti bloccati nello Spazio

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Dovevano trascorrere otto giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e invece torneranno sulla Terra a febbraio 2025. Gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore sono bloccati nello Spazio da inizio giugno e hanno dovuto trovare un modo per ingannare il tempo. Oltre al lavoro assegnato e agli esperimenti scientifici da portare a termine i due astronauti hanno preparato pizze nella cucina della ISS, situata all'interno del modulo Unity, e si sono travestiti da pirati per festeggiare il compleanno di Williams.

Williams, 61 anni, e Wilmore, 58 anni, sono due astronauti esperti. Lo scorso 5 giugno sono partiti per la missione The Crew Flight Test, doveva essere semplicemente un test per la Boeing Starliner, il vettore costruito da Boeing per portare gli astronauti in orbita, poi qualcosa è andato storto. Una volta attraccata alla ISS sono cominciati i problemi. Dubbi sui parametri di sicurezza, perdite di elio, e rumori strani. La missione prima si estesa di qualche giorno, poi di qualche settimana e ancora di qualche mese.

Il rientro è previsto per febbraio 2025. La capsula Dragon di Space X, che li riporterà a casa, si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con a bordo l'astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta russo Alexander Gorbunov. La Boeing Starliner invece è già tornata sulla Terra. È arrivata nel deserto del New Mexico il 7 settembre. Ora Boeing e Nasa analizzeranno tutti i dati a disposizione per capire cosa sia successo alla capsula.

Cosa hanno fatto sulla ISS Williams e Wilmore

I compiti di Williams e Wilmore erano programmati per durare 8 giorni poi, in seguito all'incidente, la Nasa ha assegnato nuovi esperimenti al team. "Abbiamo utilizzato strategicamente il tempo extra per aprire la strada ad alcune attività critiche della stazione, completando la preparazione per il ritorno di Butch e Suni sulla Starliner e ottenendo preziose informazioni sugli aggiornamenti del sistema che vorremo apportare per le missioni post-certificazione" ha spiegato Steve Stich, responsabile del programma di equipaggio commerciale della Nasa.

"Siamo stati molto impegnati quassù", ha aggiunto Williams durante una breve conferenza stampa a luglio. La lista dei lavori svolti sulla IIS è lunga, dal sequenziamento genico, agli esperimenti sui "microscopi lunari", hanno anche sostituito una pompa per un sistema che converte l'urina degli astronauti in acqua, prelevato campioni di microbi raccolti dai sistemi idrici della ISS e studiato la produzione di fibre ottiche, ha spiegato la NASA. "Wilmore ha esplorato come sostanze specializzate si gelifichino e si ingrossino, portando forse a progressi nei settori farmaceutico, alimentare e della stampa 3D".

Non solo, a inizio mese Williams e Wilmore hanno preparato una pizza nella cucina della ISS, insieme alle colleghe astronaute della NASA Jeanette Epps e Tracy C. Dyson, il team ha dovuto fissare oggetti e ingredienti alla cucina utilizzando nastro adesivo e velcro per evitare che volassero via nell'ambiente di microgravità. Il 19 settembre, invece, Suni Williams per il suo compleanno si è travestita da pirata. Gli astronauti si sono anche dovuti allenare due ore al giorno per prevenire la perdita di massa ossea e muscolare, e hanno sentito familiari e amici via mail. Al di la degli imprevisti Williams ha commentato così la permanenza prolungata: "La Stazione Spaziale Internazionale è un posto fantastico in cui stare, un posto fantastico in cui vivere, un posto fantastico in cui lavorare".